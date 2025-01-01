بعد اعتذار أصالة.. شام الذهبي تنشر صور ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من أحدث جلسة تصوير كشفت فيها عن ملامح ابنتها بعد نشر والدتها أصالة مقطع فيديو لحفيدتها وعلقت عليه باعتذار من شام لنشرها الفيديو.

وجاء نشر شام للصور احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها جيهان التي أتمت عامها الأول، وظهرت فيها مع طفلتها في جلسة تصوير مميزة تجمع بين البساطة والدفء العائلي.

الاحتفال بيوم ميلاد ابنة شام، شهد حضور جدتها أصالة نصري، التي بدت سعيدة بحفيدة تُشبهها في ملامحها، وقد عبّرت شام عن فرحتها الكبيرة بمناسبة هذه الذكرى، وكتبت تعليقًا على الصور قالت فيه: “الله يحفظها ويحفظ كل الأطفال، هم المعنى للحياة”.

وانهالت التعليقات على الصور التي شاركتها شام، وسط تفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن، وكان أبرز التعليقات من الفنانة بسمة بوسيل، صديقة شام المقربة، التي وصفتهما بـ”ملاكين”.

بينما علّقت الفنانة هند صبري قائلة: “الله يحميكم يا رب”، وكتب الفنان نيقولا معوض: “الله يحميكم”.

فيما لفت بعض المتابعين الأنظار الى الشبه الكبير بين الطفلة جيهان وجدتها أصالة، بينما رأى آخرون أن ملامحها أقرب الى جدها أيمن الذهبي، ما أثار نقاشًا طريفاً بين المتابعين حول أوجه الشبه.