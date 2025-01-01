بعد اقتراح فهد الزاهد اسمها.. جنات في تعاون جديد مع “لايف ستايلز ستوديوز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد بعد النقاش الودي الذي جمع بين رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز”، والملحن والفنان أحمد زعيم حول أغنية “دلعني”، والتي اقترح الزاهد خلالها اسم النجمة جنات لأدائها، جاء التأكيد الرسمي من زعيم بأن جنات أعربت عن إعجابها الكبير بالأغنية.

وفي رسالة أرسلها زعيم للزاهد، قال: “الفنانة جنات مبسوطة جدًا بالأغنية، وهتحط صوتها عليها. مبروك علينا”.

هذا الإعلان يأتي ليؤكد انطلاق تعاون فني جديد بين “لايف ستايلز ستوديوز” وجنات، التي من المنتظر أن تضيف لمستها الخاصة على العمل. الأغنية التي تحمل طابعًا فريدًا تُعد من أبرز المشاريع المنتظرة في الفترة المقبلة.