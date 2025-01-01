شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يصور يوما فى فيلم الساحل الشرير بالتزامن مع الصفا الثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان على ربيع بدء تصوير فيلم جديد بعنوان الساحل الشرير، حيث نشر صورة من كواليس التصوير تجمعه بالفنان أوس أوس الذى يشاركه البطولة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى ينشغل فيه على ربيع بتصوير فيلم آخر وهو الصفا الثانوية بنات الذى بدأ تصويره الأسبوع قبل الماضى.

وقرر صناع فيلم الساحل الشرير الذى يشارك فى بطولته أوس أوس وميرنا جميل وهالة فاخر ويخرجه عمرو صلاح، تصوير يوم واحد فقط فى أحداثه والتوقف لحين انتهاء على ربيع من تصوير فيلمه الأول الصفا الثانوية بنات، لاسيما أن الفيلم الأخير تقرر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى 2025.



على ربيع واوس اوس فى كواليس فيلم الساحل الشرير

أما فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كلاً من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في اطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشى" دارت أحداثه حول هادي هادي عبد الهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.