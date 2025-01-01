شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه فى حفل رأس السنة على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون احتفالا بالعام الجديد، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه، ومنايا، وقلبى فى الليالى، ولو سألونى، وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وحضر مصطفى قمر الحفل بصحبة زوجته وشقيقه حمادة، ومدير أعماله على رشاد.



حفل مصطفى قمر



حفل مصطفي قمر



حفل الفنان مصطفى قمر



حفل قمر

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

جاء الكليب "لايت كوميدي"، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية، كما وتم تغيير شكل منطقة "المكس" وتقديمها بشكل مختلف لتقديم الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته بأغنية "صناعة مصرية" التي تُعتبر عمل غنائي صيفي بإمتياز، وتتناسب مع فصل الصيف وتعطي طاقة إيجابية.