شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يعلن زواجه مع بداية العام الجديد: "الحياة أحلى بعد الجواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم مصطفى شعبان، زواجه رسميا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في سهرة خاصة على قناة الحياة، وكشف قائلا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت ظروف والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس".

وأضاف مصطفى شعبان خلال كلامه: "خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم، وإلا لن يخرج من المستشفى، متابعا "والدي قالي لو مكتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، ولكن تمت في النهاية".

ووجه رسالة لزوجته قائلا: "سنة سعيدة عليكي، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة، وأنا مبسوط وفخورة بها أوي والحياة بعد الجواز أحلى بكثير ومراتي اسمها هدى الناظر متخرجة من الجامعة الامريكية وهي نصها صعيدي ونصها انجليزي"، مؤكدا أن حياتهم قائمة على التشارك والتفاهم وأنه أول من اعترف بحبه لها.