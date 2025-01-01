شكرا لقرائتكم خبر عن كزبرة ونجوم فيلم الحريفة 2 يغنون "أنا وأنت".. وصاحبة السعادة: سنة سعيدة على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2 للحديث عن العمل الذي يعرض في السينمات حاليًا وكواليسه.

وخلال الحلقة غنى أحمد بحر كزبرة، وأبطال فيلم الحريفة 2 أغنية الفيلم "أنا وأنت"، وتفاعل الجميع مع الأغنية داخل الاستوديو، كما قامت صاحبة السعادة بالعد التنازلى من 10 إلى 1 للإعلان عن بد العام الميلادى الجديد.

وقالت الفنانة إسعاد يونس،:"سنة سعيدة على مصر بالخير والسعادة وكلها أيام أمان وحماية وخير ورزق، ويارب ينعم علينا بكل حب وأمان وخير".

ويستضيف البرنامج كلا من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح والنجوم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد وسليم الترك ونورين أبو سعدة ودونا إمام ومسعد منير.

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.