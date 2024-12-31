شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: أشكر الشركة المتحدة وقناة الحياة على نقل حفل مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته البالغة بعرض مسرحية نوستالجيا 8090 التى تعرض على خشبة مسرح البالون احتفالا بموسم رأس السنة، وبعدها حفل النجم مصطفى قمر.

ووجه تامر عبد المنعم الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على رعايته للحفل الذي يعرض على قناة الحياة، كما وجه الشكر للشركة المتحدة على نقلها للحفل، وشكر المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب ل مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

جاء الكليب "لايت كوميدي"، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية، كما وتم تغيير شكل منطقة "المكس" وتقديمها بشكل مختلف لتقديم الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته بأغنية "صناعة مصرية" التي تُعتبر عمل غنائي صيفي بإمتياز، وتتناسب مع فصل الصيف وتعطي طاقة ايجابية.