إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد.. وهذه أمنيتها

أمنية إلهام شاهين بالعام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - قامت الفنانةبنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أثناء احتفالها بالعام الجديد 2025، وظهرت من خلالها بإطلالة مميزة رفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، حيث ظهرتمرتدية معطف "فرو" باللون الأسود يتماشى مع الأجواء الشتوية.

وأرفقت الفنانة إلهام شاهين بالصور تعليقاً تتمنى فيه عاماً جديداً يسوده الأمان والمحبة بين البشر، حيث قالت: "سنة حلوة يارب فيها أمان وسلام ومحبة بين كل البشر".

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تكريم إلهام شاهين بحفل موريكس دور 2024

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قد حصلت على تكريم خاص بحفل موريكس دور 2024؛ كونها "سفيرة السلام"، وخلال التكريم ألقت إلهام شاهين كلمة عبرت من خلالها عن حبها الكبير للبنان، ووصفت نفسها بأن بها جينات لبنانية.

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إلهام شاهين في رمضان 2025

الجدير بالذكر أنانضمت مؤخراً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، ومن المفترض أنها ستقدم دور عمة عمرو سعد الذي تجمعها به علاقة قوية.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، خالدالصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، عماد زيادة، بشرى، أحمد رزق، أحمد فهمي، طارق النهري، ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مشاركتها في مسلسل "ألفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عفاف رشاد، وغيرهم من النجوم.



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