اتهام 5 أشخاص بقضية وفاة ليام باين من ضمنهم مديرة الفندق وصديقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - أعلنت السلطات الأرجنتينية أنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بقضية مقتل المُغني ليام باين، بعد مرور أكثر من شهرين من وفاته.

وكان مكتب المُدعي العام الأرجنتيني قد أعلن أنه تم توجيه الاتهام إلى مديرة الفندق وتُدعى "جيلدا مارتن"، وموظف الاستقبال ويُدعى "إستيبان جراسي"، وصديق المغني ليام باين "روجر نوريس"، بالقتل غير المتعمد.

تفاصيل التُهم الموجهة للمُشتبه بهم

فيما وجّهت أيضاً السلطات الأرجنتينية اتهاماً لكلٍّ من: إيزيكييل بيريرا، والذي يعمل أيضاً في الفندق، وأيضاً النادل برايان بايز، بتهمة توريد الممنوعات. وبحسب النظام القانوني الأرجنتيني، يقوم مكتب المدعي العام بجمع الأدلة ثم يقدّمها إلى القاضي، والذي عليه أن يُقرر ما إذا كان سيبدأ بالمحاكمة أم لا.

وبحسب بيان تم إصداره عن مكتب المُدعي العام؛ فقد اتخذت القاضية لورا برونيارد يوم الجمعة، قراراً بالمُضي إلى المرحلة التالية، وحينها يحق لمحامي المتهمين الاستئناف ضد هذا القرار. وإذا لم تنجح طعونهم، تبدأ مرحلة المحاكمة.

وفي وثائق المحكمة، أدرجت القاضية برونيارد التُهم الموجهة إلى المشتبه بهم الخمسة، والذين يُشار إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم، كما هو المُعتاد في وثائق المحكمة في هذه المرحلة من الإجراءات.

وجاءت قائمة الاشتباه للمتهمين كالتالي: حيث يُشتبه في أن موظف الفندق"EDP" قد باع الممنوعات إلى ليام باين أيام 15 و16 أكتوبر الماضي، كما تم الاشتباه في النادل "BNP" ببيعه الممنوعات إلى ليام باين مرتين في 14 أكتوبر الجاري.



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فيما تم الاشتباه في صديق ليام باين "RLN" بأنه قتل ليام بالخطأ، بسبب فشله في الوفاء بواجباته في الرعاية والمساعدة بعد التخلي عنه لمعرفته أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، ومعرفته أن ليام يعاني من الإدمان، فيما تم توجيه الاتهام لمدير الفندق "GAM" بالقتل الخطأ؛ لفشله المزعوم في منع باين من الذهاب إلى غرفته بالفندق قبل لحظات من وفاته. وبحسب أوراق المحكمة ونظراً لحالة الفنان الراحل ليام باين؛ فإن شرفة الغرفة تُشكّل "تهديداً خطيراً" وكان ينبغي للمدير أن يضمن إبقاءه في مكان آمن حتى وصول المساعدة الطبية.

فيما تم الاشتباه أيضاً في أن كبير موظفي الاستقبال "ERG" مُتهم بالقتل غير العمد؛ لأنه طلب من ثلاثة أشخاص سحب ليام باين، والذي لم يكن قادراً على الوقوف، إلى غرفته بدلاً من حمايته.

القاضية تؤكد أن المُشتبه بهم لم يخططوا لقتل ليام باين

وقالت القاضية برونيارد، إنها لا تعتقد أن صديق ليام باين ومدير الفندق وموظفة الاستقبال قد خططوا أو أرادوا قتل ليام باين، ولكن أفعالهم خلقت حالة من الخطر على حياته.

كما أوضحت أنه إذا ثبتت إدانتهم؛ فقد يواجه الثلاثة أحكاماً بـ السجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام. فيما تكون عقوبة توريد الممنوعات مشددة وتتراوح بين 4 أعوام و15 عاماً في السجن. وقد أمرت القاضية باحتجاز المتهمين بتوريد الممنوعات، كما تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة خلال 24 ساعة.



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