بعد عام صعب مليء بالتحديات: كيف ستكون العائلة المالكة البريطانية في 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - كان عام 2024 عاماً استثنائياً للعائلة المالكة البريطانية؛ فلم تسِر الأمور مستقرة وهادئة ككل عام؛ بل مرّت على العائلة أيام؛ بل وشهور، كان القلق والخوف عنوانها، وكان المستقبل بالنسبة لها شبحاً يهدد تماسكها وارتباطها.

وعلى الرغم من أن 2023 انتهت نهاية سعيدة بحفل الكريسماس الذي ترعاه كيت ميدلتون كل عام، ثم مشهد العائلة المالكة وهي تسير صباح الكريسماس متوجهين للكنيسة، إلا أن بداية 2024 كانت مخيّبة للآمال ولم تكن في الحسبان.

يناير 2024: بداية المعاناة

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

بدأ عام 2024، وبدأت معه معاناة العائلة المالكة مع المرض، مع إعلان خضوع كيت ميدلتون لإجراء جراحة في البطن. وبعد مرور ساعة ونصف فقط على إعلان قصر كينغستون دخول أميرة ويلز المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، أعلن قصر بيكنغهام أن الملك تشارلز سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل ليخضع لعلاج من تضخم البروستات. ثم تأتي إصابة سارة فير غسون دوقة يورك بسرطان الجلد بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.

فبراير 2024: الكشف عن سرطان الملك تشارلز

أصدر قصر باكنغهام بياناً رسمياً يؤكد خلاله تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، من دون الكشف عن نوعه. إلا أنه ووفقاً للبيان؛ فقد تم اكتشاف إصابة الملك بالسرطان خلال خضوعه لرحلة علاج على أثر تضخم البروستاتا.

وحسبما جاء في بيان القصر؛ فقد بدأ الملك تشارلز بالفعل رحلته العلاجية يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2024، ولم يفصح القصر خلال البيان عن نوع السرطان المصاب به الملك.



لقراءة المزيد: حصاد 2024: عام مليء بالصعوبات للعائلة المالكة البريطانية ونهاية سعيدة

مارس 2024: سرطان كيت ميدلتون

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

في اختفائها لعدة أشهر، أُثيرت العديد من الشائعات حول كيت ميدلتون حتى أجبرتها على الخروج من دائرة صمتها، ومشاركتها مقطع فيديو أعلنت من خلاله إصابتها بالسرطان، مع عدم الكشف عن نوع هذا المرض. ولكن في سبتمبر الماضي، خرجت كيت بمقطع فيديو عائلي جديد تعلن من خلاله انتهاء علاجها الكيميائي.

وبعد كلّ هذه الأزمات: كيف ستبدو العائلة المالكة البريطانية في عام 2025؟

وفقاً لموقعي Royal Central و9honey، بالنسبة للملك تشارلز ، من المرجح أن نراه يقوم بنفس عدد الارتباطات الملكية كما فعل؛ حيث أعلن قصر باكنغهام أن علاج الملك تشارلز يأخذ مساراً إيجابياً. فهناك بالفعل حديث عن زيارات خارجية مقررة في الربيع والخريف. في مايو، من المرجح أن تنضم العائلة المالكة إلى الاحتفالات الوطنية بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا (VE Day)، ويوم النصر على اليابان (VJ Day). كما سيحتفل الملك والملكة بالذكرى العشرين لزواجهما في 9 أبريل.

، من المرجح أن نراه يقوم بنفس عدد الارتباطات الملكية كما فعل؛ حيث أعلن قصر باكنغهام أن علاج الملك تشارلز يأخذ مساراً إيجابياً. فهناك بالفعل حديث عن زيارات خارجية مقررة في الربيع والخريف. في مايو، من المرجح أن تنضم العائلة المالكة إلى الاحتفالات الوطنية بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا (VE Day)، ويوم النصر على اليابان (VJ Day). كما سيحتفل الملك والملكة بالذكرى العشرين لزواجهما في 9 أبريل. الأميرة بياتريس سترحب بطفلها الثاني مع زوجها إدواردو مابيلي موزي. ومن المرجّح أيضاً أن تشارك سارة فيرغسون تحديثاً صحياً حول علاجها من السرطان. سيولد الطفل في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب ولاية العرش البريطاني ومن المقرر أن يولد في أيّ وقت من شهر مارس.

سيكون المولود الجديد شقيقاً أصغر لسيينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكريستوفر- المعروف باسم وولفي- ابن موزي البالغ من العمر ثماني سنوات من علاقته السابقة.

كيت ميدلتون - التي ستحتفل بيوم ميلادها الـ43 في 9 يناير- يأمل الجميع أن تعود لسابق عهدها والعمل بدوام كامل في الأشهر المقبلة، ويأتي ذلك بعد أن زادت من واجباتها العامة بشكلٍ طفيف بعد إنهاء العلاج الكيميائي في أغسطس.

- التي ستحتفل بيوم ميلادها الـ43 في 9 يناير- يأمل الجميع أن تعود لسابق عهدها والعمل بدوام كامل في الأشهر المقبلة، ويأتي ذلك بعد أن زادت من واجباتها العامة بشكلٍ طفيف بعد إنهاء العلاج الكيميائي في أغسطس. بالنسبة للأمير هاري وميغان ماركل؛ فخططهما للعام الجديد 2025 غير واضحة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»