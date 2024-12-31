التفاصيل الكاملة لمسلسل أحمد أمين في رمضان 2025

أحمد أمين يتورط في أحداث غامضة

أبطال مسلسل "النُّص"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - بدأ الفنانتصوير مسلسله الجديد الذي يعود به إلى، بعدما تغيّب رمضان الماضي؛ حيث سينافس بمشروع جديد يحمل اسم "النُّص"، والذي كان يحمل في البداية اسم "مذكرات نشال".ويُجسّد أحمد أمين خلال أحداث المسلسل شخصية نشّال يُدعى "عبدالعزيز النُص"، وهو صعلوك عاش في الثلاثينيات من القرن الماضي، يحاول أن يتوب ويتربّح من مصدر حلال؛ ليجد نفسه متورطاً في صراعات وأحداث غامضة. وتتشابك الخيوط لتكشف عن شخصية معقدة ومواقف مليئة بالمفاجآت، ومن مجرد نشال يتحول النص بسبب بعض الأحداث المثيرة إلى بطل شعبي تتحاكى بسيرته الأجيال.يُشارك في بطولة مسلسل ""النُّص"، بجانب أحمد أمين، كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي. والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي. وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

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تفاصيل مثيرة مليئة بالأسرار

أحدث أعمال أحمد أمين

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وكان الباحث أيمن عثمان، قد أشار إلى أنّ "مذكرات نشال" قد نُشرت في عشرينيات القرن الماضي، عن حياة "المعلم عبدالعزيز النُّص"، الذي وهب حياته للنشل في مصر المحروسة، وكانت حياته بها تفاصيل مثيرة، مليئة بأسرار عالم النشالين في ذلك الزمن.وأكّد أنّ: "المذكرات أثارت ضجة كبيرة عند نشرها؛ حيث كانت تمثل اعترافات حقيقية تُنشر لأول مرة في كتاب مصري لنشالٍ سابق قبل أن يتطهر من حياته ويبدأ مرحلة مختلفة تماماً من الحياة. وتظل هذه المذكرات من أكثر الكتابات غرائبية في الأرشيف الصحفي العربي، وتمثل مواقف طريفة أحياناً وغريبة أحياناً أخرى. والرجل أراد أن تُخلّد ذكراه حتى ولو كان في تاريخ النشل والنشالين".يُذكر أنّقد روّج لمسلسله الجديد؛ حيث نشر صورة عبْر صفحته على "فيسبوك" قبل أيام، خلال قراءة "مذكرات نشال"؛ مُعلقاً عليها بقوله: "الامتحانات على الأبواب بقى".وقد شاركمؤخراً كضيف شرف في مسلسل الجريمة "ساعته وتاريخه"؛ حيث ظهر في حلقة بعنوان: "ساعة شيطان"، وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركته في ذلك المشروع، حسبما قال في منشور عبْر صفحته على "فيسبوك"؛ قائلاً: "قاليه بيجيبو ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة. أنا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس. بنوتة قمر وفنانة شاطرة جداً استفدت منها واستفدت من التجرِبة كلها مع الشباب. كل واحد منهم شايل حلقة مع مساندة نجم. تجربة لذيذة في مسلسل "". ومبروك علينا نجوم مصريين جداد".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».