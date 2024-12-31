روان بن حسين تخطـ ـف الأنظار بإطلالة براقة بالذهبي بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة الكويتية روان بن حسين، مع مجموعة من الأصدقاء المقرّبين، بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة للغاية.



وشاركت روان متابعيها عبر حسابها الرسمي على خاصية الستوري، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة لافتة إذ ارتدت فستان ذهبي براق جاء بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد، وزُينت أطراف الفستان وأكمامه بتفاصيل شراشيب دقيقة وبراقة، تضفي حركة مميزة على الإطلالة. والفستان جاء بكُمّين قصيرين ومزين لالكامل بالترتر البراق.

ومن الناحية الجمالية، اختارت روان تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي، أما المكياج فجاء بألوان فاتحة لافتة أبرزت ملامحها بطريقة ناعمة.