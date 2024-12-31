شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة جمعت منة فضالى ووالدتها قبل إصابة الأخيرة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة فضالى التريند مؤخراً، وذلك على خلفية البوست الذى نشرته عن إصابة والدتها بمرض السرطان، وكتبت منة "سنة كان فيها الحلو والوحش برضو بس دايما بقول الحمد لله على كل حاجة تيجى بس دايما لازم يكون عندنا أمل فى الحياة مهما كان اللى بنمر بيه دايما نقول يا رب وربنا كبير ممكن ظروفنا مش شبه بعض وحياة كل شخص غير التانى بس فى الآخر كلنا واحد وإحنا اللى بنغير وبنختار حياتنا اللى إحنا عاوزنها".



منة ووالدتها

وأضافت منة فضالي "اللي عاوزه أقوله من كل ده إن مفيش حاجة هتتغير غيرنا إحنا بنموت وبيتولد غيرنا في مجتمع وتفكير تاني غيرنا نحاول نحمد ربنا على أي حاجة ربنا مديهالنا أنا بالبنسبالي كانت سنة فيها شغل آه وسفر وحاجات كتير، بس كان فيها أوحش حاجة إن أمى جالها سرطان وعشت فترة صعبة برغم أنها كانت فى المستشفى، كنت بصور في نفس الوقت وما كنتش بنام يعني في الآخر الحمد لله على كل شىء".

وقبل إعلانها إصابة والدتها بالسرطان كانت قد نشرت صورة جمعت بينهما، ودوماً ما تتحدث منة فضالى عن علاقتها بوالدتها، سواء في البرامج التليفزيونية أو عبر السوشيال ميديا، مثلما ظهر في الأزمة الصحية التي سبق أن ألمت بها في فترة سابقة من العام الجارى، وحرصت وقتها منة فضالى على الدعاء لها ومناشدة متابعيها لتجاوز تلك الأزمة قبل خضوع والدتها لعملية جراحية عبرت وقتها عن أن ذلك أكبر امتحان يواجهها مؤكدة أن كل المقربين منها يعلموا مدى قربها من والدتها.



منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي نشرت فى وقت سابق من شهر سبتمبر صورة عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" وأعربت خلالها عن حبها لحياة العزوبية، وعلقت منة على الصورة قائلة: "أنا حابة أعيش سينجل دايماً بلاقيني لما بحتاجني".

وشاركت منة فضالى فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "محارب"، إلى جانب حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.