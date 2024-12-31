مسلسل قهوة المحطة يناقش صراعات الطبقات في رمضان 2025

قصة وأبطال مسلسل "قهوة المحطة"

آخر أعمال عبدالرحيم كمال في موسم رمضان

View this post on Instagram A post shared by Karim Abdel Aziz (@karimabdelazizofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - انضم مسلسل ""، للكاتبإلى قائمةمؤخراً؛ حيث بدأت الشركة المنتجة تعمل على التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، ومعاينة أماكن التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد؛ تمهيداً لانطلاق العمل خلال شهر يناير المُقبل.يناقش الكاتبفي مسلسل ""، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، صراع الطبقات بين الفقراء والأغنياء، وكيف أن كل طبقة لها معاناتها الخاصة، وكيفية التواصل بين الطبقتين. وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وذلك من خلال قصص إنسانية تتخللها جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.مسلسل "" يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج. وتم التعاقد حتى الآن مع الفنانين: هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، إنتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس. وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين، والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المُقبلة.يمكنكِ قراءة: حصاد 2024: نجوم سجلوا أسماءهم في قائمة البطولة المطلقةيُذكر أن الكاتب عبدالرحيم كمال قد قدّم في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل ""، من بطولة:، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي. وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي، ولاسيّما في القرن الـ11؛ حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.اقرأي أيضاً حصاد العام: كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وتامر حسني ومحمد هنيدي أبرز الغائبين عن سينما 2024لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».