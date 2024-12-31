بشير الديك وتجربة الإخراج السينمائي مع كبار النجوم

من عالم الأدب إلى التعاون مع كبار المُخرجين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - يعَد المؤلف والسيناريستواحداً من أبرز كُتابسواء في مصر أو الوطن العربي. وقد تميز بشكل كبير من خلال السينما الواقعية، والتي ألقى الضوء من خلالها على العديد من الشخصيات المُهمشة والبسيطة بالمجتمع، من خلال العديد من الأفلام السينمائية.وعقب رحيل الكاتب والسيناريستعن عالمنا اليوم، نستعرض لكم تجرِبته بعالم الإخراج السينمائي من خلال فيلمين قدّمهما مع كبار الفنانين.بدأ المؤلف والسيناريستمسيرته الإبداعية من خلال عالم الأدب بالنصف الثاني من فترة الستينيات؛ حيث كتب العديد من القصص القصيرة، والتي تم نشرها بعدد من الصُحف والمجلات.ومع نهاية فترة السبعينيات، جاءت فرصته الأولى للكتابة في السينما، وذلك من خلال فيلم "ولايزال التحقيق مستمراً"، والذي كتب الحوار له. وقد تم عرض الفيلم في عام 1979. ونفس العام شهد عرض ثلاثة أفلام للكاتب بشير الديك وهي: "وتمضي الأحزان، مع سبق الإصرار، دعوني أنتقم".إلا أن النجاح الحقيقي بالسينما كان من خلال تعاونمع عمالقة السينما الواقعية بفترة الثمانينيات؛ حيث تعاون للمرة الأولى مع المُخرج محمد خان من خلال فيلم "الرغبة" عام 1980. ليتوالى عقب ذلك تعاونهما بعدد من الأفلام. ومن أبرزها: "الحريف، موعد على العشاء، طائر على الطريق".كما تعاون أيضاً مع المخرج عاطف الطيب بعدد من الأفلام، وحققا نجاحاً كبيراً، وجاء تعاونهما الأول من خلال فيلم "سواق الأوتوبيس" عام 1982. وعقب ذلك قدّما العديد من الأفلام السينمائية، وهي: "ناجي العلي، ضد الحكومة، ليلة ساخنة، جبر الخواطر".كما قدّم الكاتبطوال مشواره الفني، العديد من الأعمال الفنية، والتي تنوّعت ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

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بشير الديك مُخرجاً أمام محمود عبدالعزيز ونور الشريف

وعلى الرغم من موهبته الحقيقية ونجاحه الكبير بمجال الكتابة للسينما، إلا أن العشق السينمائي لـلم يتوقف عند حدود الكتابة والتأليف فقط، ولكنه خاض تجرِبة الإخراج السينمائي من خلال فيلمين سينمائيين.وجاءت التجربة الأولى للكاتبمع الإخراج السينمائي من خلال فيلم "الطوفان"، والذي تم عرضه عام 1985، وجاء الفيلم من بطولة: محمود عبدالعزيز، فاروق الفيشاوي، سمية الألفي، محمود الجندي، أمينة رزق. وجاء الفيلم من تأليف أيمن حامد، وكتب السيناريو والحوار له بشير الديك.وجاءت تجرِبته الثانية مع الإخراج في السينما من خلال فيلم "سكة سفر"، وكتب القصة والسيناريو والحوار للفيلم أيضاً، والذي جسّد بطولته: نور الشريف، نورا، أحمد بدير، عبدالمنعم إبراهيم، عايدة عبدالعزيز.يُذكر أن المؤلف والسيناريستقد رحل عن عالمنا اليوم 31 ديسمبر 2024 عن عمرٍ ناهز الـ80 عاماً، بعد تعرُّضه خلال الأيام الماضية لوعكة صحية دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».