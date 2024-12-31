رانيا فريد شوقي تكشف سراً عن والدها: كان طفلاً كبيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن مسلسل «الضوء الشارد» من أهم محطاتها الفنية وأكثرها شهرة؛ مشيرة إلى أنها تشعر بتأثيره الكبير على الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على عرضه. رانيا فريد شوقي: "راضية جداً عن مشواري الفني" وأضافت رانيا فريد شوقي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبْر شاشة «المحور»، أن أعمالاً على غرار «يتربى في عزو»، و«خالتي صفية والدير»، تعتبرها أيضاً ضمن العلامات البارزة في مسيرتها.



وعبّرت عن رضاها عن مشوارها الفني؛ قائلة: "أنا لما أقعد مع نفسي أقول الحمد لله، أنا اشتغلت مع نجوم كثير ومخرجين كبار، وراضية جداً عن نفسي ومشواري الفني".

يمكنكِ قراءة: ابنة رانيا فريد شوقي تعلن رغبتها في التمثيل رانيا فريد شوقي: "والدي نال حقه من التقدير" وتحدثت عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي؛ مؤكدة أنه «نال حقه من التقدير» عن مسيرته. معربة في الوقت ذاته عن حزنها لعدم تكريمه في مئويته بالشكل اللائق؛ قائلة: "زعلت إن في مئوية فريد شوقي لم يتم تكريمه، في أيّ مكان في العالم الناس تهتم برموزها ونجومها، لكن عندنا للأسف الاهتمام ليس بالقدر الكافي".



وانتقدت عدم وجود موقع للسينما المصرية إلى الآن تُستمد منه المعلومات الحقيقية لاسيّما وأن كل المعلومات المتوفرة حالياً تعتمد على اجتهادات شخصية.

وكشفت عن جانب من شخصية والدها؛ قائلة إنه: "اعتاد على الصلاة بالعائلة في رمضان، والذهاب للعمرة كل رمضان، وكان متديناً طوال حياته، لكن التزامه بالصلاة في مواعيدها وقراءة القرآن في آخر عشر سنوات من عمره، ازداد التزاماً بشكل كبير جداً".

وردت على الصورة النمطية المأخوذة عن الراحل فريد شوقي بـ الفتوة، التي ارتبطت بوالدها، مشددة أنها لا تعكس شخصيته الحقيقية. قائلة: "جسمه وبنيانه وشخصيته بتوحي بذلك، لكنه كان طفلاً كبيراً، وحنيّن جداً، وبيته كان مفتوحاً 24 ساعة لكل أصحابه". آخر أعمال رانيا فريد شوقي المسرحية وتشارك رانيا فريد شوقي ببطولة مسرحية «مش روميو وجوليت»، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي. وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد .



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».