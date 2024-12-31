نرمين الفقي تودّع عام 2024 بجلسة تصوير ساحرة.. وهكذا ظهرت

نرمين الفقي تتصدّر محركات البحث

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آخر أعمال نرمين الفقي في رمضان 2024

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - ودّعت الفنانةعام 2024 بجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة نالت إعجاب متابعيها فور نشرها على حسابها بموقع "إنستغرام". وعلّقت نرمين على الصور موجِّهة رسالة لمتابعيها بمناسبة العام الجديد؛ قائلة: "كلّ عام وكلنا بخير وصحة وسعادة، ربنا يفرّح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحة بال ونجاح لينا كلنا".تصدّرت نرمين الفقي محرك البحث "جوجل" بعد نشر جلسة التصوير الجديدة التي تختتم بها عام 2024، وذلك ليس بجديد علىالتي دائماً ما تخضع لجلسات تصوير وتقوم بنشرها عبر حساباتها بمواقع السوشيال ميديا، وتكون حديث الجمهور؛ خاصة وأنها تظهر دائماً برشاقة لافتة، وبإطلالات جذابة تؤكّد من خلالها أن العمر هو مجرد رقم.يمكنكِ قراءة فساتين السهرة الأكثر بحثاً في 2024: الياقات العالية والمخمل الأبرزيُذكر أنقد قدّمت بطولة مسلسل بعنوان: "" في موسم دراما رمضان الماضي؛ حيث تم عرضه بعد سلسلة من التأجيلات. وشارك في بطولته: أحمد سعيد عبد الغني، ريهام سعيد، جيهان خليل، صبري عبد المنعم، هالة فاخر، علاء مرسي، أحمد رفعت، عمرو عبد العزيز. ومن تأليف فداء الشندويلي. وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.شاركت في موسم دراما رمضان الماضي أيضاً من خلال مسلسل "محارب"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.اقرأي أيضاً حصاد 2024: أجمل إطلالات النجمات بالفستان البرغندي نجم العام 2024وقد دارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية المشوّقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يُعيل أسرته. وتأخذ الأحداث منحنًى آخر حين تُتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً في العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدّمه ضد الشاب الذي صدم والدته بالسيارة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».