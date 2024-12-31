خاص بالفيديو- مايك فغالي بتوقعات صـ ادمة لـ نجوى كرم وهيفا وهبي والشامي والسيد نصـ ر الله ومصير بشار الأسد

ميرنا وليد - بيروت - مع اقتراب بداية العام الجديد، أجرى موقع "الفن" مقابلة مع مايك فغالي نعرض من خلالها توقعات مفاجـ ئة للبنان وعدة دول، كما توقّع لعدد من الشخصيات الفنية مثل الفنانين نجوى كرم، هيفا وهبي، إليسا، شيرين عبد الوهاب، ناصيف زيتون، الشامي، بيسان إسماعيل، والممثلين نورمان أسعد ودانييلا رحمة ومحمود نصر.



وتوقع مايك فغالي خلال الحلقة عبر موقع "الفن" لشخصيات سياسية مثل السـ يد نصـ ر* الله وبشار الأسد، وما قاله مفـ اجـئ عن معمر القذافي وصدام حسين، الى جانب الحديث عن مواضيع اخرى.