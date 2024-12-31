“هيئة الترفيه” تحصل على أربع شهادات عالمية في الجودة وإدارة الامتثال

استمراراً للتميز والكفاءة، والتزام الهيئة العامة للترفيه (GEA) بتطبيق أعلى المعايير العالمية في أعمالها، حصلت الهيئة على مجموعة من شهادات الاعتماد الدولية في مجالات الجودة والامتثال، ما يعزز مكانتها كجهة رائدة في القطاع الحكومي.

حيث حصدت الهيئة أربع شهادات اعتماد من المنظمة العالمية للمقاييس (ISO)، من بينها شهادة تُعد الأولى من نوعها التي تحصل عليها جهة حكومية في قطاع المشتريات بالمملكة، فيما نالت الشهادات الثلاث الأخرى ضمن أولى خمس جهات حكومية.

وتضمنت هذه الشهادات: ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وISO 21502:2020 لنظام إدارة المشاريع، وISO 21504:2022 لنظام إدارة المحافظ والبرامج.

أما شهادة ISO 37301:2021 الخاصة بنظام إدارة الامتثال، والصادرة عن شركة TÜV AUSTRIA العالمية، فكانت قد حصلت عليها الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للمشتريات.

ويعد هذا التميز، تأكيداً على التزام الهيئة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمسيرة الهيئة، حيث سبق لها في مطلع هذا العام أن حصلت على شهادتي ISO 31000:2018 لنظام إدارة المخاطر، وISO 31022:2018 لنظام إدارة المخاطر القانونية.

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وتأتي هذه الإنجازات بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة لتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين، بما في ذلك الملكية الفكرية، وتطبيق أفضل الممارسات في جميع فعالياتها وبرامجها.