شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر حفل روبى فى رأس السنة تثير الجدل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة روبى، حفلا غنائيا اليوم الثلاثاء، ليلة رأس السنة بالقاهرة الجديدة احتفالا بالعام الجديد، ووضع القائمون على الحفل عددا من الشروط منها الدخول بالملابس الرسمية، كما تسبب ارتفاع سعر التذاكر فى وضع النجمة روبى فى مرمى هجوم محبيها على السوشيال ميديا.

والأيام الماضية، شاركت النجمة روبى متابعيها وجمهورها بصور من آخر حفل لها وهي تتألق بفستان قصير باللون البرتقالى، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ليتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، وحرص الكثيرون على إضافة تعليقات خاصة باللوك المختلف.

وعلى سياق آخر، سبق وشاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصور من كواليس أول يوم تصوير مسلسل "جانى في المنام"، المقرر المنافسة به ضمن سباق رمضان المقبل 2025، ومن إنتاج شركة ميديا هب ( سعدي- جوهر )، حيث ظهرت خلال الكواليس برفقة المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وهن يرتدين ملابس سوداء مختلفة.

وكانت آخر أعمال النجمة روبي كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، أخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.