شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 8 سنوات لـ أنجلينا جولى وبراد بيت من طلب الطلاق إلى التسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 8 سنوات قضتها أنجلينا جولى فى صراعها القانونى مع براد بيت، منذ تقديمها طلب للطلاق عام 2016، وتوقيعهما رسميا على أوراق الطلاق أمس الاثنين بعد معركة قانونية كبيرة.

وكشف محامي أنجلينا جيمس سيمون أن الثنائي وقعا اتفاق الطلاق يوم الاثنين، بعد أكثر من ثماني سنوات، منذ قدمت أنجلينا طلب الطلاق من بيت، وغادرت هي وأطفالها جميع الممتلكات التي كانوا يتشاركونها معه، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلتها.

ترجع القصة إلى 19 سبتمبر 2016 عندما تقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق من براد بيت بعد رحلتهما الخاصة التي ادعت بعدها أن بيت كان مسيئًا لها ولأطفالهما، ولكنها لم تُوجه إليه أى اتهامات كما رفضت تقديم بلاغ رسمى.

وخاض الثنائى عددا من مفاوضات الطلاق، التي ناقشا فيها قضايا حضانة الأطفال، وبعض الممتلكات الخاصة التي امتلكاها سويا، وعام 2017 اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية السجلات المتعلقة بأطفالهما الستة، وفي عام 2019 أعلن القاضي طلاقهما رسميًا، وأصبح كل من بيت وجولي عازبين قانونيًا.

ومنذ عام 2022 بدأ بيت بمواعدة إينيس دي رامون، البالغة من العمر 34 عامًا، وظهرا معًا خلال دورة مهرجان كان السينمائي لعام 2024.



أنجلينا وبراد