شكرا لقرائتكم خبر عن زواج نهى صالح ومحمود حافظ فى مسلسل شهادة معاملة أطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة نهى صالح تصوير مشاهدها فى مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تجسد خلال الأحداث دور فتاة تتزوج من محمود حافظ ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، وينشر ”الخليج 365” صور زفاف نهى صالح ومحمود صالح.

وتتعاون نهى صالح مع محمد هنيدى فى الدراما مجدداً خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بعد 6 سنوات من عملها معه فى مسلسل "أرض النفاق" الذى قدمه هنيدى عام 2018، وشارك فى بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد على، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وكان آخر أعمال نهى صالح، فيلم "ليلة العيد" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفى، محمود حافظ، تسنيم مطر، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



نهى صالح تتزوج محمود حافظ فى مسلسل شهادة معاملة اطفال



زواج نهى صالح من محمود حافظ فى مسلسل شهادة معاملة اطفال