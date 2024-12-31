بحضور ليلى علوي وأبطال العمل.. لقطات من العرض الخاص لفيلم المستريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - أُقيم ليلة أمس العرض الخاص لفيلم المستريحة باعتباره واحد من الأعمال السينمائية التي ستنافس في خلال الموسم السينمائي الجديد.

كواليس عرض فيلم المستريحة

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

تواجد خلال العرض بطلة العمل الفنانة، بالإضافة إلى باقي صناع العمل وعدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني لعل أبرزهم بوسي شلبي، وظهرتبإطلالة بسيطة وناعمة كشفت عن أناقتها وفقدانها بعض الوزن الزائد، وكان لافت للانتباه تدافع الجمهور نحوها لالتقاط الصور التذكارية.

تم التقاط عدد من الصور والمقاطع المصورة خلال العرض الخاص، وكان من بينها لقطات داخل صالة العرض السينمائي والتي كشفت عن سعادة الجمهور وتفاعلهم مع أحداث الفيلم وحرص ليلى علوي وصناع العمل على الترحيب بالحضور سواء من صناع الفن أو الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

أبطال فيلم "المستريحة"

من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتجددفي الفيلم التعاون مع الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".

وتدور قصة الفيلم حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

View this post on Instagram A post shared by Arab Motion (@arabmotion)

يمكنك متابعة3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».