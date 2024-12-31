بصورة له مع الأميرة رجوة وابنتهما.. هكذا يستقبل الأمير الحسين العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - عامٌ استثنائي مر على العائلة المالكة الأردنية، وولي العهد الأمير الحسين بصفة خاصة، حيث شهد هذا العام اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني مهامه الدستورية، بينما استقبل ولي العهد الأمير الحسين ابنته الأولى الأميرة إيمان.

وفي استقبال أول عام ميلادي معها، حرص ولي العهد على حمد الله من خلال مشاركة صورة تجمعه بزوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان.

الأمير الحسين في صورة عائلية مع الأميرة رجوة والأميرة إيمان

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شارك الأمير الحسين صورة جمعته بالأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين، مستقبلين كأسرة العام الميلادي الجديد، وبتعليق جاء فيه: "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

أمنية الملكة رانيا في العام الجديد

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شاركت الملكة رانيا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، صورة عائلية جمعتها بزوجها الملك عبدالله الثاني، وابنائها؛ ولي العهد الأمير الحسين، زوجته الأميرة رجوة، الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس، الأميرة سلمى، والأمير هاشم. وقد أرفقت الملكة رانيا مع المنشور رسالة أو أمنيتها للعام الجديد، قائلة: "نستقبل عاماً جديداً على أمل أن تُضيء أيامه القلوب بالسلام".

ومن الواضح أنه تم التقاط هذه الصورة في احتفالات الأردن والعائلة المالكة باليوبيل الفضي وتولي الملك عبدالله الحكم.

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وبعد مشاركة الصورة بوقتٍ قليل، شاركت الملكة مقطع فيديو من تجهيزاتها وأسرتها لليوبيل الفضي، وأرفقت مع الفيديو تعليقاً جاء فيه: "أمنياتنا لكم أن يحمل العام الجديد الخير والسلام".

هكذا ودَّع الملك عبدالله الثاني عام 2024

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قبل أيام قليلة، ودَّع الملك عبدالله الثاني بن حسين والعائلة المالكة الأردنية، العام الجاري، حيث تم نشر فيديو توديع عام 2024 بفيديو قصير من الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي

وجاءت كلمة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الفيديو الذي شاركه: "في عام اليوبيل الفضي، سعدت بزيارة أهلي وربعي في أردننا الغالي؛ فهم خير سند على مدى السنين"، وتابع: "كلي فخر بإرث وطننا وحضارته الممتدة وإنجازات أبنائه وبناته. الأردن بمكانته وأهله النشامى، مصدر إلهام وحكاية تُروى للأجيال. سيبقى الأردن قوياً بكم ويعمّر بسواعدكم. على العهد دوماً معكم".

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