حصاد 2024.. فنانون عانوا من البطالة وقلة الفرص داخل الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - عبَّر عدد كبير من الفنانين عن حزنهم واستيائهم بسب البطالة وقلة فرص العمل والمشاركة في الأعمال الفنية الحالية، وكان آخرهم الفنان تامر فرج والذي عبَّر عن استيائه ولكن بطريقة ساخرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

وسبق تامر فرج الكثير من الفنانين الذين عبروا عن استيائهم من تهميش المنتجين لهم، وسط معاناتهم من ظروف مالية صعبة، رغم ما حققوه من شهرة وحضور بارز في الساحة الفنية، ولا يقتصر الأمر على الفنانين الشباب فحسب، بل يمتد ليشمل بعض النجوم الذين خفَتَ بريقهم وتراجع حضورهم الفني.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع الفنانين الذين عانوا من البطالة وقلة الفرص في الأعمال الفنية.

تامر فرج: أبيع نفسي

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عفاف مصطفى تبحث عن دور في مسلسلات رمضان 2025

شارك الفنان تامر فرج من خلال حسابه على "إنستغرام" صورتين له معلناً بطريقته الخاصة عن شكواه من قلة فرص العمل داخل الساحة الفنية، وعلق على الصور قائلاً: "فرصه للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار"، وأكمل: "ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدي/تراجيدي/اجتماعي/ إغراء/خيال علمي) وسيم مجتهد شوجر دادي يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقة، للمعاينة والاستعلام المخابرة مع أدمن الصفحة".كما حلّت الفنانةضيفة على برنامج "قعدة ستات"، وتحدثت عن كواليس المنشور الذي نشرته في وقتٍ سابق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكشفت من خلاله عن انزعاجها من عدم التواجد في أي أعمال درامية في الأوف سيزون، وعدم طلبها لأي عمل في رمضان المقبل. وأكدت، خلال اللقاء، أنها كانت تنتظر طوال الفترة الماضية أن يتم التواصل معها من أجل العمل في مسلسل من الأعمال الرمضانية الجاري التحضير لها، لكنها فوجئت بأنه لم يتم التواصل معها، وكشفت تفاصيل الأعمال التي تشارك فيها، وقالت: "أنا كل سنة في الأوف سيزون أشتغل ما لا يقل عن عملين أو ثلاثة، بالإضافة إلى فيلم أو فيلمين، وبقالي 6 أو 7 شهور في الأوف سيزون مفيش حاجة ظهرت ولا حد خبط على بابي أو إداني رنة تليفون".

وعن عملها في رمضان، كشفت عفاف أنها طوال السنوات الماضية كانت متواجدة، وقالت: "لقيت تحضيرات رمضان بدأت من حوالي شهر، وفي حوالي 34 مسلسلاً، ومفيش حد بيقول أنت فين، طيب إيه اللي جد عليا؟ وأنا متعودة أعمل من مسلسل لأربعة مسلسلات في رمضان، وفي سنة 2012 عملت 12 مسلسل"، وكشفت عفاف أنه من الضروري أن يشعر الإنسان بأنه مطلوب ولديه ما يقدمه في عمله، خاصةً أنها شخصية قنوعة، ولا تبالغ في الأجر عندما يتواصل معها المنتجون.

واطلعوا على تامر فرج يصدم الجمهور بعدد زيجاته

عايدة غنيم: نعيش في معاناة وتعب نفسي وإحباط

وكذلك الفنانةالتي بعثت رسالة إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان، بشأن توفير فرصة لها في عمل فني جديد. وكتبت، عبر حسابها على "فيس بوك": "نداء عاجل لنقابة المهن التمثيلية ولنقيبنا المحترم دكتور أشرف زكي ولمجلسنا الموقر المكوّن من أساتذة كلهم فنانين كبار، يعني أكيد هيحسوا أو حاسين بالمعاناة والتعب النفسي والإحباط اللي احنا كفنانين قاعدين في بيوتنا بقالنا سنين من غير شغل، وبعدين الناس تزعل مننا وتهاجمنا عشان بنطلع على مواقع التواصل الاجتماعي ونفتح لايفات، طب انتوا قولوا لنا نعمل إيه؟"، وأضافت: "إحنا مادياً محتاجين، عندنا بيوت مفتوحة، ونفسياً ومعنوياً تعبانين جداً ومخنوقين عشان مش عارفين نشتغل في مهنتنا اللي بنحبها ومنعرفش للأسف نشتغل غيرها، وأكيد انتوا كفنانين كبار لو مكانّا هتحسوا بالألم والوجع اللي احنا فيه".

وطالبت نقابة المهن التمثيلية بقولها: "اعملوا للفنانين اللي مش بيشتغلوا وقاعدين في بيوتهم سنين، وقفة أو مسيرة أو جلسة تعارف أو أي مسمى وتجمعوا فيه شركات الإنتاج والمنتجين والمخرجين وكل المعنيين بالموضوع ونجتمع في النادي أو المسرح ونشحت منهم الشغل جميعاً، بدل ما كل واحد فينا يطلع يشحت لوحده على صفحته، ارحمونا بجد تعبنا نفسياً جداً. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، خلاص تعبت جداً، يلا يا فنانين نشحت شغل جماعي".

كريم الحسيني: اعتزل ما يؤذيك

تراجع الفنانعن قرار اعتزاله الفن، بسبب قلة فرص العمل في الوسط الفني، وكتب كريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وبعد مُكالمة الأستاذ القدوة محمد صبحي ليا، إللي ريحت قلبي وطمنتني، هنزل النهارده بإذن الله أعمل أحلى ليلة عرض، بحبك يا أستاذي وقدوتي".

وكان كريم الحسيني أعلن اعتزاله التمثيل، بسبب قلة فرص العمل، وأنه قرر بيع سيارته، والسفر إلى أمريكا لإيجاد فرصة عمل، حتى لو اضطره الأمر لمسح الأحذية وغسل الصحون وبيع الجرائد، بحسب ما نشر على حسابه بموقع "فيسبوك"، وقد أعادت الفنانة رانيا فريد شوقي نشر ما كتبه كريم الحسيني، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وذلك من أجل دعمه.

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أحمد عزمي يستغيث ولكن الاستجابة سريعة

خرج الفنان المصري أحمد عزمي عن صمته بعد غياب طويل ليعلن عن حاجته الماسة للعمل، مناشداً الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قامت بدعمه وتشغيله في أحد مسلسلاتها عقب كتابة منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "صباح الخير، ومع بداية عام جديد من حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن أجد فرصة للمشاركة في عمل جديد"، وأضاف:" تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حصلت من خلالها على جوائز متعددة"، وتابع: "أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي في الحصول على فرصة عمل والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة. لا طعم للحياة بدون عمل، وابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأساعده في مواجهة صعوبات الحياة. أشعر بالحرمان من تحقيق ذاتي، وليس لدي مهنة أخرى، وأخشى أن أموت كمداً وحزناً. هذا طلب ورجاء، وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا، وشكراً. أعتذر للإطالة".

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ليعلن بعدها أحمد عزمي، عن تعاقده على مسلسل جديد من المقرر أن يُعرض في موسم مسلسلات رمضان 2025، ونشر أحمد عزمي صورة من إمضائه عقد المسلسل، وعلق قائلاً: "شكراً لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري"، وتابع: "كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة، هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به"، واستكمل: "التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلى، اللهم لك الحمد".

فادي خفاجة: كل المسلسلات دي ومش لاقيين شغل إعدمونا أحسن

راندا البحيري: بتحارب منذ 7 سنوات

ومن جهته عبر الفنانفي أكثر من مرة عن استيائه الشديد من ندرة الأعمال الفنية المعروضة عليه، مؤكداً أنه وجيله يتعرضون للظلم وكأن الوسط الفني حكم عليهم بالموت، لافتاً إلى أن هذه الأزمة دفعته للمرور بعدة أزمات اكتئاب. ونشرصورة له من أمام البحر عبر حسابه بموقع "الفيس بوك" وعلق عليها قائلاً: "هو جيل الثمانينيات اتحكم عليه بالإعدام، طيب اعدمونا أحسن مانموت كل يوم"، وتابع: "الواحد مر بكل مراحل الاكتئاب ومش عارف هيروح فين تاني، كل المسلسلات ديه ومبنشتغلش، طيب ليه".استغاثت الفنانة راندا البحيري بنقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور، بسبب محاربتها منذ 7 سنوات وعدم العمل بالوسط الفني، إضافة إلى الضرائب المفروضة عليها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما اضطرها إلى العمل في مجال المطاعم والكافيهات، وتقديم فيديوهات لايت عبْر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى انتشار مزاعم حول اعتزالها الفن بشكلٍ تام، بعد اتجاهها للأنشطة التجارية؛ لتخرج بعدها للمرة الثانية في منشور صادم وتؤكد غير ذلك، وأنها تتعرض للحرب من قبل شخص ما منذ 13 عاماً.

مها أحمد تتجه للتيك توك من أجل الكسب المادي

كما تعرضت النجمةخلال الفترة الماضية لهجوم كبير من قبل متابعيها عبر موقع التواصل "تيك توك"، والذي اتجهت إليه مؤخراً واعتبرته المصدر الأساسي لها للكسب المادي، حيث بدأ الهجوم عليها بعد ردها العنيف وغير المناسب على متابعيها الذين طالبوها بترك "تيك توك" والعودة إلى التمثيل، وفي بث مباشر صرحتمن خلاله قائلة: "أنا جبلة ولا أقبل أي تنمر، وباخد برشام التناحة وأواجه السفافين، وأحب أن أظهرهم على المسرح"، وأضافت: "شغلي على "تيك توك" أو أي برنامج آخر مش هسيبه ما دامت هناك فرصة للربح. لن تفيديني في شيء، لذا لن أتنازل، مش عايزه أتعالج على نفقة الدولة، رغم أنني فنانة ومن حقي ذلك. ولكن حينها، سيتنمرون عليّ ويقولون إنني أستعمل دواء الغلابة، وأنا لا أرغب في ذلك. أريد أن أعالج نفسي بنفسي".

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