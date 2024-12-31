حصاد 2024.. نجوم سجلوا أسماءهم في قائمة البطولة المطلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - شهد عام 2024 الذي نودعه اليوم الثلاثاء، تسجيل عدد من الفنانين الصاعدين أسماءهم في قائمة نجوم البطولة المطلقة وخاصةً في الدراما، وذلك استمراراً لتصعيد صناع الدراما الفنانين إلى الأدوار الأولى من أجل خلق جيل جديد يتصدر المسلسلات، بعد بروزهم في العديد من الأدوار وتحقيقهم جماهيرية كبيرة. وترصد "الخليج 365" أبرز النجوم الذين تم تصعيدهم للبطولة المطلقة في الدراما المصرية هذا العام.

أحمد العوضي في حق عرب

ويأتي أحمد العوضي في قائمة الفنانين الذين قدموا أولى بطولاتهم المطلقة في الدراما التليفزيونية خلال عام 2024، وذلك بمسلسل "حق عرب" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بعد نجاحاته الأخيرة وتحديداً منذ تجسيده شخصية هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلي "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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سلمى أبو ضيف في أعلى نسبة مشاهدة

أيضاً الفنانة سلمى أبو ضيف تم تصعيدها إلى البطولة المطلقة هذا العام، من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعدما برزت سلمى في العديد من الأعمال سواء في الدراما أو السينما مؤخراً، مما دفع المنتج عبد الله الفتوح لإسناد لها البطولة المطلقة، واستغلت الفرصة وحققت بالعمل نجاحاً وانتشاراً كبيراً.

إيمان العاصي في "برغم القانون"

وسجلت الفنانة إيمان العاصي أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية هذا العام، بعدما قدمت بطولة مسلسل "برغم القانون" الذي تم عرضه في سبتمبر 2024 وحقق نجاحاً جماهيراً كبيراً، وجاء إسناد البطولة المطلقة إلى إيمان العاصي وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي.

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ياسمين رئيس في رقم سري

قدمت ياسمين رئيس كذلك بطولتها المطلقة الأولى في الدراما خلال 2024 بمسلسل "رقم سري" الذي تم عرضه في موسم الأوف سيزون وتحديداً في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعدما قدمت العديد من أدوار البطولة الثانية في السينما والدراما، واعتمدت ياسمين رئيس على تيمة الإثارة والتشويق والألغاز في أحداث العمل بوجود لغز حول جريمة قتل يكون الكل في مستوى الشبهات حتى يتم الكشف عن القاتل في الحلقة الأخيرة.

رنا رئيس في انترفيو

وشهد عام 2024 أيضاً تصعيد الفنانة الشابة رنا رئيس للبطولة المطلقة خلال مسلسل "انترفيو" المكون من 8 حلقات والذي تم عرضه في شهر سبتمبر الماضي على منصة watch it، وظهرت رنا في العمل بـ 3 شخصيات مختلفة، حيث دارت أحداثه حول نادين التي تعمل محللة بيانات، إذ تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.

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دياب في مسلسل مليحة

سجل الفنان دياب اسمه في قائمة نجوم البطولة المطلقة خلال عام 2024، بعدما تصدر بطولة مسلسل "مليحة" المكوّن من 15 حلقة والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وذلك بعد تميزه في العديد من الأدوار على مدار السنوات الماضية وتحديداً أدوار الشر، إلا أنه في "مليحة" ابتعد تماماً عن هذه النوعية من الأدوار وجسد دور ضابط مصري يساعد أسرة فلسطينية على العودة إلى بلدهم.

نور النبوي في 6 شهور

آخر الفنانين الذين انضموا إلى قائمة نجوم البطولة المطلقة الأولى في 2024، هو الفنان نور النبوي، وذلك خلال مسلسل "6 شهور" الذي تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي، حيث استطاع نور أن يفرض نفسه كواحد من أبرز الفنانين الصاعدين على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وجاء النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الحريفة" الجزء الأول ليضعه في قائمة نجوم البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية.

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