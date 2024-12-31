المحمّل بهموم البسطاء: هكذا نعى عمرو سلامة الكاتب الكبير بشير الديك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الكاتب والسيناريست بشير الديك، بعد صراع طويل مع المرض، جعله يمكث في أيامه الأخير بأحد المستشفيات لتلقي الخدمة الطبيبة اللازمة.

هكذا نعى المخرج عمرو سلامة الكاتب والسيناريست بشير الديك

تحويل حياة الفنان أحمد زكي لمسلسل تليفزيوني مشروع لم يرَ النور لـ بشير الديك

ومن بين المشاهير الذين حرَصوا على نعي الراحل، المخرج عمرو سلامة، وذلك بذكر مجموعة من أعماله الناجحة التي لاتزال محفورة في أذهان جمهور السينما. ونشر "" صورة للكاتبعبْر حسابه على منصة "إكس"، وعلّق بالقول: "ليلة ساخنة- ضد الحكومة- الحريف- سواق الأوتوبيس- موعد على العشاء. رحم الله الكاتب الأسطوري المثقف السياسي المحمّل بهموم البسطاء أ.".يُذكر أنكان يعمل على مشروع تحويل حياة الفنان أحمد زكي إلى مسلسل تليفزيوني، يحمل اسم "الإمبراطور". وكان من المقرر أن يجسّد شخصيته الفنان محمد رمضان، إلا أنه توقف فجأة بسبب موقف أسرة الفنان الراحل.

وقال بشير الديك في تصريح سابق لـ«الخليج 365»: "إنّ توقف المشروع يعود إلى رغبة أسرة أحمد زكي، التي رفضت تقديم سيرته الذاتية في عملٍ فني، وهو الأمر الذي استجابت له جهة الإنتاج، وذلك رغم الانتهاء من كتابة خمس الحلقات الأولى من العمل؛ لافتاً إلى إمكانية استئناف الكتابة حال الوصول إلى نقطة اتفاق، تضمن خروج العمل إلى النور، لاسيّما وأن محمد رمضان كان متحمساً لتقديم تلك التجرِبة.

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"برستيج" أحدث أعمال عمرو سلامة الدرامية

يشهد شهر يناير المقبل انطلاق مسلسل "برستيج" للمخرج، عبْر إحدى المنصات الرقمية؛ حيث ينتمي إلى دراما الجريمة التي تمزج بين التشويق والغموض وكذلك الكوميديا في الوقت نفسه.

وتبدأ أحداث مسلسل "برستيج" بعاصفة عنيفة تُغرق شوارع القاهرة؛ مما يُجبر 14 شخصاً من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة، وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع؛ حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم؛ ليصبح الجميع مشتبهاً ومحقِّقاً في الوقت ذاته.

المسلسل يضم عدداً كبيراً من المُمثلين، منهم: مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف على مدار الحلقات؛ حيث إنه مكوّن من 8 حلقات فقط، وسيُعرض عبْر منصة "يانغو بلاي"، وهو من تأليف إنجي أبوالسعود.

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