أنجلينا وبراد يحسمان مسألة طلاقهما رسميًّا بعد معركة قانونيّة مريرة

توصّلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية في طلاقهما، منهية بذلك معركة قانونيّة مريرة استمرّت ثماني سنوات، لكنّ نزاعًا رئيسيًّا بقيمة أثنين وستّين مليون دولار لا يزال دون حل.

وقّع نجما هوليوود رسميًّا على أوراق طلاقهما يوم الإثنين، لكنّ القتال حول القصر الفرنسيّ ومزرعة الكروم التي كانا يملكانها بشكل مشترك، والذي أطلق عليه اسم “حرب الورود”، لا يزال مستمرًّا.

وقال جيمس سايمون، محامي طلاق جولي، لموقع “ديلي ميل” إنّ موكلته، البالغة من العمر تسعة وأربعين عاماً، “تشعر بالارتياح لأنّ هذا الجزء قد انتهى”. وقال: “الخليج 365، أنجلينا منهكة، منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدّمت بطلب الطّلاق من السّيّد بيت.” وأضاف سايمون: “تركت هي وأولادها جميع الممتلكات التي تقاسموها مع بيت، ومنذ ذلك الوقت رّكزت على إيجاد السّلام والشّفاء لعائلاتهم”.

ويتقاسم الزّوجان الّسابقان، المعروفان باسم “برانجيلينا”، ثلاثة أولاد بيولوجيين – شيلوه، ثمانية عشر عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، ستّة عشر عامًا – بالإضافة إلى أولادهم المتبنّين مادوكس، ثلاثة وعشرين عامًا، وباكس، واحد وعشرين عامًا، وزهرة، تسعة عشر عامًا.

منذ انفصال والديهما المرير، قامت زهرا وشيلوه وفيفيان بإسقاط “بيت” من اسم عائلتهن. أفادت التّقارير أنّ مادوكس وباكس لا يتحدّثان مع والدهما، في حين يُعتقد أنّ نوكس وفيفيان ما زالا يتحدّثان معه، على الرّغم من أنّه لم يتِمّ تصويرهما معه منذ عدّة سنوات.

في حين أنّ الزّوجَين السّابقَين قد توصّلا أخيرًا إلى تسوية طلاقهما، لا تزال هناك معركة مستمرّة حول مزرعة كروم Château Miraval في فرنسا، والتي تعتبر واحدة من أفضل منتجي النّبيذ في البلاد.

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ويخوض بيت، واحد وستّين عامًا، الذي لديه شريك جديد يبلغ من العمر واحد وثلاثين عامًا، وجولي معركة قانونية مريرة بشأن “ميرافال” بعد أن باعت حصّتها البالغة اثنين وستّين مليون دولار في مصنع النّبيذ لمجموعة Stoli Group، المشهورة بفودكا Stolichnaya، دون موافقته.