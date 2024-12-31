منة فضالي تعلن إصابة والدتها بالسرطان في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - كشفت الفنانة منة فضالي عن أبرز المواقف التي عاشتها في عام 2024، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة صور جديدة لها.

كتبت منة تعليق على الصور قالت فيه: "سنه كان فيها الحلو والوحش برضو بس دايما بقول الحمدلله علي كل حاجه تيجي، بس دايما لازم يكون عندنا أمل في الحياه مهما كان اللي بنمر بي دايما نقول يا رب وربنا كبير ممكن ظروفنا مش شبه بعض وحياه كل شخص غير التاني بس في الآخر كلنا واحد واحنا اللي بنغير و بنختار حياتنا اللي احنا عاوزنها ".

منة فضالي تعلن مرض والدتها

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وتابعت منة فضالي حديثها قائلة: "اللي عاوزه اقولو من كل ده ان مفيش حاجه حتتغير غيرنا احنا بنموت و بيتولد غيرنا في مجتمع و تفكير تاني غيرنا نحاول نحمد ربنا علي اي حاجه ربنا مديهالنا، أنا بالنسبالي كانت سنه فيها شغل اه و سفر و حاجات كتير بس كان فيها اوحش حاجه اني امي جالها سرطان و عشت فتره صعبه برغم انها كانت في المستشفي كنت بصور في نفس الوقت و مكنتش بنام يعني في الاخر الحمدلله علي كل شئ".

وأنهت حديثها بتهنئة جمهورها قائلة "كل سنه وانتم طيبين و سنه سعيده عليكم يا رب و علي كل أحبابكم وكل اللي نفسه في حاجه تتحقق يا رب، شكرا لكل حد وقف جنبي او ساعدني من بعيد او قريب شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معاهم و يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم في شغلي،شكرا لجمهوري و الفانز و الإعلاميين و كل الناس اللي بتشجعني دايما".

منة فضالي تكرر تعاونها مع محمد سامي

في سياقٍ آخر، بدأت الفنانة منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ويخرجه محمد سامي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لتكرر تعاونها في العمل مع المخرج محمد سامي بعدما قدمت معه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار شعبي إجتماعي مشوق.

يمكنكم متابعة منة فضالي بجلسة تصوير بالفستان الأبيض.. وهكذا علقت

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