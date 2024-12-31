هنا الزاهد متخوفة من البحث عن فضيحة.. اعرفوا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مخاوفها من مقارنة الجمهور لها بالفنانة القديرة ميرفت أمين، وذلك بعد إعادة تقديم دورها في فيلم "البحث عن فضيحة" بنسخته الجديدة، والذي عُرض لأول مرة عام 1973 وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام، النجمة ميرفت أمين، والفنان الراحل سمير صبري.

هنا الزاهد تتحدث عن دورها وتخوفاتها من فيلم "البحث عن فضيحة"

تحدثت الفنانة هنا الزاهد خلال لقائها مع موقع " ET بالعربي" عن تخوفاتها من مقارنتها بالفنانةفيبنسخته الجديدة، حيث قالت: "أنا قلقانة أكيد، ولكن مفيش أي وجه تشابه أو مقارنة بيني وبينفي، لأن هي بالنسبالي رمز وأيقونة"، وأكملت: "والمقارنة صعبة جداً وتخوف مش ليا أنا بس، هشام ماجد بردو صعبة عليه يقارنوه بعادل إمام.. وهو الفيلم نفس الفكرة لكن المواقف مش شبه النسخة الأصلية خالص".

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رامي إمام: الزعيم معندوش مشكلة في إعادة تقديم الفيلم

كما كشف المخرج رامي إمام عن رأي والده الزعيم عادل إمام في إعادة تقديم، وعن رأيه في موهبة، حيث قال: "ناس كتير متعرفش أن أنا أول واحد طلعتعلى الشاشة كانت ما زالت صغيرة جداً في مسلسل "مأمون وشركاؤه" لأنها موهوبة وعجبتني جداً، وجسدت الدور بشكل جيد جداً وكانت ممتازة في الدور".

وعن موقف الزعيم من إعادة تقديم الفيلم أكمل رامي إمام: "على عكس ما ناس كتير فاهمة هو مش ضد إعادة تقديم الأفلام والتكنولوجيا الجديدة من حقها تظهر في الفيلم، المهم عنده في طريقة التناول وميكونش العمل الجديد بره سياق القديم".

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يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعلن في وقتٍ سابق، عن إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" الذي تم عرضه منذ سنوات طويلة من بطولة الزعيم عادل إمام، الفنان سمير صبري، والنجمة ميرفت أمين، على أن يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد.

آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية

يُعرضحالياً بالسينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بجانب عدد كبير من النجوم وهم مي عمر، هشام ماجد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، وآخرون، وهو من تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

وفي سياقٍ آخر، تشارك في مسرحية "الباشا" التي يتم عرضها حالياً ضمن فعاليات موسم الرياض من الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي حتى يوم 1 يناير، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين. وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبوالمعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟

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كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

وتنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، في موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

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