راشد الماجد وتفاصيل عن نصي الأجمل التي حققت 3 مليون مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - استطاع الفنان راشد الماجد كعادته بعد طرح أغنيته الأخيرة "نصي الأجمل" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي أن يتصدر الترندفي السعودية على منصةإكس (تويتر سابقاً)، ووجد العمل أصداء واسعة منذ لحظة طرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للأغنية، كما استطاع بعد فترة قصيرة من طرح الأغنية أن تتجاوز 3 مليون مشاهدة على ‫روتانا‬ يوتيوب.

ونشر حساب روتانا موسيقى على الإنستغرام مقطعًا من أغنية "نصي الأجمل" وعلق وكتب: "اللّٰه يشهد لك مكانة عندي، جديد الفنان الكبير راشد الماجد نصي الأجمل، كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي.

وكان الحساب قبل أيام قد عرض مقطعًا آخر للأغنية وأعلن تجاوز نصي الأجمل لـ 3 مليون مشاهدة وكتب: "أغنية ‫نصي الأجمل، جديد الفنان الكبير راشد الماجد، تتجاوز 3 مليون مشاهدة على ‫روتانا يوتيوب، كلمات: الأمير فيصل بن تركي بن ناصر ألحان: أحمد الهرمي".

وتقول كلمات "نصي الأجمل":

ما انت واحد والسلام

وما انت بس فترة وتعدي

أنا أحبك وبجنون

وعند وعدي لك وعهدي

محتكر كل المشاعر

وكل أشواقي وودّي

لولا حبك ما كتبت

إنت غير الناس عندي

البشر كلهم في كفَة

وإنت في كفة لحالك

الله يشهد لك مكانة

عندي ما تخطر في بالك".

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