من بينهم عادل إمام: أعمال بشير الديك التي أعادت اكتشاف النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني وذلك عقب إعلان وفاة الكاتب والسيناريست بشير الديك الذي ترك إرثاً فنياً كبيراً، إلا أن أعماله كانت تحمل طابعاً مختلفاً ولا سيما تلك التي قدمها مع عدد كبير من النجوم والتي لا تزال عالقة في أذهان جمهورهم، خاصةً وأن تلك الأعمال أعادت اكتشافهم من جديد، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.

" الحريف" علامة فارقة في المشوار الفني للزعيم عادل إمام

رغم الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عادل إمام على شاشة السينما وحقق من خلالها نجاحات كبيرة، إلا أنأعاد اكتشافه من جديد لأنه كان مختلفاً ومغايراً عما قدمه "الزعيم" في أفلامه السابقة والتي اعتمد من خلالها على الجانب الكوميدي أكثر.

وعن كواليس هذا الفيلم تحدث الكاتب بشير الديك في لقاء سابق له على قناة "الحياة"، قائلاً إن التعاون مع النجم عادل إمام كان أكثر من رائع، مكملاً: " التعاون معاه كان لذيذ وهو حب الفيلم وحس الشخصية جداً"، وأضاف، في الوقت الذي عُرض فيه على الفنان عادل إمام سيناريو فيلم "الحريف" كان وقتها يقدم الكثير من الأفلام التجارية، إلا أن "الحريف" ابتعد تماماً عن التيمة التجارية التي اعتاد على تقديمها " الزعيم" ورغم ذلك رحب به فوراً دون أي تردد.

وشدد بشير الديك في حديثه على أن عادل إمام لم يطلب إجراء أي تعديل على سينارو الفيلم، بل أبدى إعجابه بالتغيير الكبير الذي حدث في حياة شخصية بطل الفيلم "فارس" وهي التي قدمها خلال أحداثه بعد أن قرر ترك لعبة كرة القدم والاتجاه نحو العالم الخاص بسماسرة السيارات.

ودارت أحداث فيلم "الحريف" حول فارس (عادل إمام) يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفة على سطح أحد المنازل بعد أن انفصل عن زوجته بسبب اعتدائه عليها مراراً بالضرب، ويهوى ممارسة كرة القدم (الشراب) في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، مما يعرضه للفصل من عمله لإهماله الشديد، يحاول فارس العودة لزوجته لكنها ترفض ذلك، وفي نفس الوقت يعرض عليه صديق قديم يمتلك معرضاً للسيارات العمل معه.

"ضد الحكومة" رحلة مختلفة لأحمد زكي

يُعدمن أهم العلامات البارزة الفنية في مسيرة الفنان أحمد زكي، لأنه أحدث له نقلة نوعية كبيرة في نوعية الأفلام التي قدمها باعتباره في تلك الفترة كان هو البطل الشاب الذي يستعين به الكثير من المخرجين في أعمالهم مثل مشاركته في "الأيام" لطه حسين وقدم من خلاله فترة شباب الأخير.

وتحدث الكاتب والسيناريست عن الطريقة التي من خلالها استلهم منها فكرة فيلم "ضد الحكومة"، إذ أوضح في لقاءٍ إعلامي سابق له، أن فكرة الفيلم جاءت له من خلال كتاب لإحدى السيدات، يتحدث عن عالم المحامين ولا سيما الذين اعتادوا على فعل أشياء غريبة وبها درجة كبيرة من الغرابة والتطرف نحو عالم المسؤولية، مضيفاً: "ومن هنا جاءت فكرة فيلمي ضد الحكومة".

وعن كواليس تعاونه مع أحمد زكي، أوضح بشير الديك، أن وقت وقوع الاختيار على أحمد زكي لتقديم بطولة فيلم "ضد الحكومة" كان يعرف جيداً صفات شخصيته، فهو شخص يصعب السيطرة عليه من ناحية المواعيد، ولكن عندما كان يقف أمام الكاميرا كان يتوهج بصورة كبيرة ورائعة، مكملاً: "لما كان بيخلص تصوير أي مشهد يفضل يبص علينا علشان يعرف رأينا".

ويظل فيلم "ضد الحكومة" واحداً من أفضل أعمال الراحل أحمد زكي على الإطلاق، والذى ناقش من خلاله قضية مجتمعية مهمة، وتتلخص قصة الفيلم في محامٍ تخصص فى قضايا التعويضات أمام المحاكم، ما يجعله يستغل موكليه أسوأ استغلال من أجل المكاسب الشخصية، حتى يصطدم بقضية تغير مسار حياته.

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"سواق الأتوبيس" شهادة ميلاد أخرى لنور الشريف

كان- الذي كتب قصته الكاتب والسيناريست الكبيربعناية فائقة- بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنانبعد أن حظي على إشادة كبيرة من قِبَل النقاد وشريحة عريضة من الجمهور، خاصةً وأن شخصية السائق "حسن" التي قدمها خلال أحداث الفيلم لمست الكثيرين منهم، حيث عانى هذا الشخص من سوء الحالة المادية، فيضطر للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصةً مع ضغط زوجته التي ترفض تدني حالتهما المادية، وفي نفس الوقت يتولى حسن مشاكل أسرته بعد أن يعلن والده الحاج سلطان إفلاسه، ولا يجد أحداً من شقيقاته بجواره في تلك المحنة الصعبة.

وأشاد بشير الديك بالنجم نور الشريف في لقاءٍ سابق على قناة TEN، لكونه من الشخصيات التي تهتم بالشكل الخارجي للشخصية بشكلٍ كبير، وهذا ما فعله لشخصية "مصيلحي" التي قدمها خلال فيلم "مع سبق الإصرار" الذي يُعد أول الأعمال التي ألَّف قصتها "الديك" حيث وضع لها حركة معينة أو كما يُقال "لزمة" لم تكن مكتوبة في قصة الفيلم، واستطرد قائلاً: "عملت حركة لشخصية مصيلحي يغمض عينيه بطريقة معينة وسريعة، وهذه الجزئية لم أتطرق لها في كتابة قصة الفيلم ولكن أبديت إعجابي بها بعد قيام نور بأخذ رأي بها".

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