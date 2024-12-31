مجموعة متنوعة للغاية.. إليكم أجمل حقائب يد دانييلا رحمة

ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مجموعة مميزة ومتنوعة للغاية من حقائب اليد ذات التصاميم الجميلة. مدير أعمال هيفا وهبي السابق يتهمها بـ "سب وقذف " الشعب المصري

إليكم صور لهذه الحقائب.

يذكر أن دانييلا كانت قد عبرت عن محبتها وإعجابها بمدينة بيروت وأجوائها "الساحرة".

وشاركت دانييلا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لبيروت، أثناء غروب الشمس، أظهرت فيها جمال المنظر في المدينة.

وأرفقت دانييلا الصورة بتعليق كتبت فيه: "لا حاجة للفلتر، بيروت الساحرة".

وتفاعل المتابعون مع الصورة، وعبروا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بهذا المنظر، وعن محبتهم للبنان وبيروت.

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