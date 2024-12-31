شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم من مواليد ديسمبر أم مايو.. اعرف حقيقة القصة وتفاصيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجميع بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم في 31 ديسمبر من كل عام، ولكن جدل كبير وتضارب في الأقاويل حول ميلاد كوكب الشرق، فهناك من يقول إنها ولدت في 31 ديسمبر 1898ويؤكد الآخرون أنها من مواليد 4 مايو عام 1904.

التقى ”الخليج 365” منذ فترة بخالد سمير خالد حفيد أم كلثوم، مع الزميل شريف الديب من قرية طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وقدم تغطية خاصة وفجّر مفاجأة أن التاريخ الحقيقى للميلاد 4 مايو 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاما وليس 76 كما يقول المؤرخون، وكشف اسمها كوكب الشرق الحقيقى هو أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجى، وليس فاطمة إبراهيم سيد البلتاجى وهو الاسم الموجود فى شهادة الميلاد.



شهادة ميلادة أم كلثوم



وبدأت أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.

وفى فترة السبعينيات عانت أم كلثوم من التهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفاتها يوم 3 فبراير عام 1975، وبمناسبة ذكرى وفاة كوكب الشرق شاهد أجمل 20 صورة نادرة لأم كلثوم.