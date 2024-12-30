شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنية جديدة بعنوان "حياتى الحلوة" احتفالا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم حياتى الحلوة احتفالاً بالعام الجديد، وهى من كلمات حسام سعيد وألحان الراحل محمد النادى وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وتعاون رامى جمال مع الملحن الراحل محمد النادى في أغانى منها من كتير وحبيبى تعالى وحققت جميعها نجاحا كبيرا.

وحقق النجم رامي جمال خلال عام 2024، نجاحا كبيرًا وكان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال حيث أطلق ألبوم حمل اسم "خلينى أشوفك" في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشمل عددًا من الأغانى التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحمل عددًا من المفاجآت، والألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

رامي جمال طرح بعد ألبومه خلينى أشوفك عددًا من الأغانى السينجل الناجحة ومنها ولا بفتكرك ووجوده تعبنى وحالته صعبة ومش عايشين وبرود ببرود ويادمعى.

قدم النجم رامي جمال خلال العام دويتوهات ناجحة في مسيرته الغنائية منها ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدى، وأيضًا طرح مؤخرًا النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.

