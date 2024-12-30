شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى خلال جلسة تصوير جديدة بمناسبة العام الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نرمين الفقى على تهنئة متابعيها بمناسبة السنة الجديدة من خلال فوتوسيشن جديد، علقت عليه بكتابة: "كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة، ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحة بال ونجاح لينا كلنا".



نرمين الفقى على فيس بوك



نرمين الفقى فى صور له

وكانت الفنانة نرمين الفقى قد خضعت لجلسة تصوير فى وقت سابق نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أزرق أنيقا أبرز جمالها بشكل كبير، ولاقت الصور إعجابا كبيرا من متابعيها الذين اعتادوا على ظهورها متألقة على السوشيال ميديا.



الفنانة نرمين الفقى

نرمين الفقى أدت مناسك العمرة مؤخر فى مطلع شهر يوليو، وشاركت بعض الصور لها من أمام الكعبة على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا".



نرمين الفقى

آخر أعمال نرمين الفقى فى دراما رمضان الماضى

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.