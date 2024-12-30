شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى ومنير مكرم وطارق علام فى عزاء شقيقة سامح الصريطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال يتوافد على عزاء الكاتبة الراحلة نفيسة الصريطى شفيقة الفنان سامح الصريطي عدد من الكتاب والصحفيين والفنانين، إذ وصل منذ قليل كل من: طارق علام ومنير مكرم والمطربة حنان زوجة سامح الصريطي والمطرب أحمد جوهر والكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والاستاذ عادل عمر.

أيضاً كان قد وصل أيضاً نقيب الصحفيين خالد البلشى و الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة والكاتب الصحفي محمد عبد الله، والكاتب السياسي أحمد رفعت.

وكان قد شيع الفنان سامح الصريطى جثمان شقيقته الراحلة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى، أمس الأحد من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وذلك بعدما كان مقررًا تشييع الجثمان ظهرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الفنان سامح الصريطى، قد أعلن وفاة شقيقته نفيسة الصريطي فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، خلال منشور على حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى فى ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".من آخر أعمال الفنان سامح الصريطي هو مسلسل جميلة، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل .

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.



عزاء شقيقة سامح الصريطي



أحمد المسلمانى فى عزاء شقيقة سامح الصريطي



عزاء شقيقة سامح الصريطي