شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان الوسط الفنى قبل نهاية 2024.. وفاة عدوية وشقيقة الصريطى والملحن ناصر عارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال هذا الأسبوع حزنا شديدا على عدد من الشخصيات الفنية وعلى رأسهم نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وشيع جثمانه من مسجد حسين صدقي وسط حضور محبيه وأقاربه وأصدقائه وعدد من الفنانين منهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وعبد الباسط حمودة وحسام حسني ومحمود الليثى وشقيقه حمادة وحمادة هلال، وذلك وسط حالة حزن شديدة لنجله المطرب محمد عدوية وابنته وردة وزملائه ومحبيه.

وكان قد شيع الفنان سامح الصريطى جثمان شقيقته الراحلة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى، أمس الأحد من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر.

وكان الفنان سامح الصريطى، قد أعلن وفاة شقيقته نفيسة الصريطي فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، خلال منشور على حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى فى ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".

وأعلن الشاعر صلاح عطية وفاة الملحن ناصر عارف، والذى قدم البوم فى سنة 97، وقدم مجموعة ألحان للنجم حكيم منها تلاكيك - عملنا اللى علينا - أدوب أدوب - أنا ساكت وتعاون مع كثير من المطربين منهم محمد الحلو - سعد الصغير - مجدى طلعت - طارق الشيخ - عادل الخضرى.