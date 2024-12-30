شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مكان عزاء أحمد عدوية لمسجد المشير بالتجمع بدلا من عمر مكرم.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد عدوية عن مكان وموعد عزاء والده حيث علق قائلاً على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: عزاء الفنان أحمد عدوية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة مساء، نسألكم الفاتحة والدعاء.





وشيع جثمان الراحل أحمد عدوية من مسجد حسين صدقي وسط حضور محبيه وأقاربه وأصدقائه وعدد من الفنانين منهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وعبد الباسط حمودة وحسام حسني وذلك وسط حالة حزن شديدة لنجله المطرب محمد عدوية وابنته وردة وزملائه ومحبيه.

ويشيع جثمان أحمد عدوية إلى مثواه الأخير ليدفن بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة، وذلك بعدما عانى الفنان الراحل من المرض حتى توفى أمس.

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو"، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

وكان المطرب محمد عدوية قد أعلن أمس الأحد وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتبا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر".

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي، كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.