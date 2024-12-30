شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: الحشاشين ساهم في عودة مكانة الدراما المستوحاة من التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 العديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، من جانبها قالت الناقدة ماجدة موريس إن مسلسل الحشاشين هو عمل استثنائي في تاريخ الدراما المصرية الحديثة، مؤكدة أهمية العمل للأجيال الحالية والقادمة، مشيرة إلى أن المسلسل ليس له مثيل فيما سبق وقُدم، مطالبة بتقديم المزيد من نوعية مسلسل الحشاشين في الفترات المقبلة حتى ولو كل عامين مرة.

وأشارت ماجدة موريس إلى أن أهمية المسلسل تعود لكونه يناقش فصيلاً استطاع التأثير سلبًا على أجيال متتالية في العالم كله، وقدم بإمكانيات ضخمة شديدة الاقناع ساهمت فى جذب المشاهد، واستردت مكانة الدراما المصرية المستوحاة من التاريخ.

وأكملت ماجدة موريس حديثها بأن مسلسل "جودر" كان أيضا من أبرز الأعمال المتميزة التي قدمت في 2024، والذي لعب بطولته ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وقدم قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

وأشارت ماجدة موريس أن مسلسل جودر مسلسل طبطبة ودلع للجمهور، لأنه يفصله عن الواقع ويأخذه لعالم ساحر من الأحداث والاستعراضات والأزياء المبهرة وهو ما يعد حدوتة تعدل مزاج المشاهد وتخفف عنه أجواء الحياة المشحونة.