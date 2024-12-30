شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وعبد الباسط حمودة أول حضور جنازة أحمد عدوية والان مع تفاصيل الخبر

حرص كلُ من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعبد الباسط حمودة، على حضور جنازة الفنان أحمد عدوية بمسجد حسين صدقى بمنطقة المعادى، والمقرر تأدية صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة الظهر.

ووصل منذ قليل جثمان النجم أحمد عدوية، إلى مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادى، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة، وذلك بعدما عانى الفنان الراحل من المرض حتى توفى أمس .

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

كشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب .....جابر الخواطر".

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي، كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.



مصطفى كامل من جنازة احمد عدوية



مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى من جنازة احمد عدوية



مصطفى كامل وعبد الباسط حمودة



مصطفى كامل



وردة احمد عدوية فى جنازة والدها



ابنة احمد عدوية



احفاد احمد عدوية



جانب من تشييع جثمان احمد عدوية (2)



جانب من تشييع جثمان احمد عدوية (3)



جانب من تشييع جثمان احمد عدوية (4)



جانب من تشييع جثمان احمد عدوية



جنازة احمد عدوية



صدمة محمد عدوية أمام جثمان والده



عبد الباسط حمودة من جنازة احمد عدوية



عبد الباسط حمودة



محمد عدوية امام جثمان والده احمد عدوية



محمد عدوية يقرا القرأن لوالده احمد عدوية



محمد عدوية يقرا القران لوالده