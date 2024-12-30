أسطورة الفن الشعبي.. بهذه الكلمات نجوم الفن ينعون نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - وسط صدمة جديدة للوسط الفني، رحل الفنان أحمد عدوية رمز الأغنية الشعبية عن عالمنا، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر عن عمرٍ يناهز الـ 79 عامًا بعد صراع مع المرض. وقد نعى محمد عدوية والده بكلماتٍ مؤثرة حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب،جابر الخواطر".

وقد حرص نجوم الفن لنعيه داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي

محمد رمضان: أحمد عدوية أسطورة الغناء الشعبي

نعى الفنان محمد رمضان الفنانمن خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث قال: "خالص التعازي لأسطورة الغناء الشعبيربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يسرا: الفنان الجميل والطيب أسطورة الغناء الشعبي

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب يسرا على إنستغرام

تامر حسني

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

كما نعت النجمة يسرا الفنانمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل والطيب أسطورة الغناء الشعبي، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".ونعى الفنان تامر حسني الراحلعبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام" قائلًا: "البقاء والدوام لله نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة".

أطلعوا على ما بين الطيران وعروض الزواج واللفتات الإنسانية: مشاهد لن تجدها إلا في حفلات تامر حسني

مصطفى شعبان: أحمد عدوية نجم الأغنية الشعبية

كما نعى الفنان مصطفى شعبانمن خلال حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "خالص العزاء في وفاة المطرب الكبير، نجم الأغنية الشعبية، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مي فاروق: فقدنا أسطورة الفن الشعبي

https://www.instagram.com/p/DELZu4SNGem/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELZu4SNGem/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELZu4SNGem/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد فؤاد

https://www.instagram.com/p/DELUIwJOL2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELUIwJOL2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELUIwJOL2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حمادة هلال: الله يرحمك يا عم أحمد

https://www.instagram.com/p/DELUx1ARGS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELUx1ARGS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELUx1ARGS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مي كساب

وائل جسار: أحمد عدوية رمز الأغنية الشعبية

https://www.instagram.com/p/DELbwW2IBst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELbwW2IBst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELbwW2IBst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أيتن عامر: أحمد عدوية الفنان العظيم المحترم

ونعتأحمد عدوية من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث قالت: " إن لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا أسطورة الفن الشعبي أستاذنا الكبير.. خالص العزاء لأسرته ولجمهوره وكل محبيه".ومن جانبه، قالعبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير /، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".ونعاهعبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارزقه جنة الخلد الله يرحمك يا عم".كما نعت الفنانةعبر حسابها على "إكس" قائلة: " خالص التعازي لأسره أسطوره الغناء الشعبي الفنان الكبيرإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".ونعاه الفنان وائل جسار عبر حسابه على "إنستغرام" قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان الكبير، رمز الأغنية الشعبية المصرية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع الفني أثرت أجيالًا عديدة. ستظل أعماله خالدة في قلوب محبيه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".كما رثت الفنانةالفنانعبر حسابها الشخصي على "إكس" قائلة: " خالص التعازى للفنان محمد عدوية فى وفاة والده الفنان العظيم المحترم".

وأكملت: "اللهم ارحمه و اغفر له. لن انسي كلماته الرقيقة الحنونه كلما اجتمعنا اللهم اجعله من اهل الجنة بقدر ما كان جابرا للخواطر محباً للجميع".

حكيم: اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك

https://www.instagram.com/p/DELVyoqNwpG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELVyoqNwpG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DELVyoqNwpG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رامي عياش: أسطورة الفن

الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو الليثي: رمز الفن الأصيل

ورثاه الفنانببالغ الحزن والآسى عبر حسابه على "إنستغرام" قائلًا: "الله يرحمك ويغفرلك ياللي كنت السبب فى حبي للغنا، اتربيت على سماع أغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامه يا عمعمي وعم الشغلانه كلها، البقاء لله ادعوا له بالرحمه".كما عبر الفنان رامي عياش عن بالغ حزنه لوفاة الفنانعبر حسابه على "إكس" قائلًا: " فقدنا اليوم المطربصوتاً عظيماً وأسطورة من أساطير الفن. شرف لي أنني كنت جزءاً من عودته الكبرى بعد غياب طويل، وأننا قدمنا معاً (الناس الرايقة) واحدة من أبرز أغاني الديو في الشرق الأوسط. لن يُنسى أبداً، وستظل ذكراه حية في قلوبنا. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".ونعى الإعلاميالراحلعبر حسابه على "إكس" قائلًا:"مصر فى ابسط طرقها للتعبير قوه ناعمه جباره. رحم الله".ونعى الإعلاميالراحلعبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "خالص العزاء والمواساة في وفاة المطرب الكبير، رمز الفن الأصيل وصاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".

أحمد جمال

ونعى الفنانالراحلمن خلال حسابه على "إكس" قائلًا: "البقاء لله وفاة النجم الكبير، خالص عزائي لأخويا النجم محمد عدوية ولكل أسرته ومحبيه، ربنا يرحمك ويغفرلك يا عم". يمكنكم متابعة محمد عدوية: لا أقارن نفسي بوالدي ويجب تقديم أغانٍ شعبية لا تخدش الحياء

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».