أسطورة الفن الشعبي.. بهذه الكلمات نجوم الفن ينعون نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - وسط صدمة جديدة للوسط الفني، رحل الفنان أحمد عدوية رمز الأغنية الشعبية عن عالمنا، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر عن عمرٍ يناهز الـ 79 عامًا بعد صراع مع المرض. وقد نعى محمد عدوية والده بكلماتٍ مؤثرة حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب،جابر الخواطر".
وقد حرص نجوم الفن لنعيه داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي
محمد رمضان: أحمد عدوية أسطورة الغناء الشعبينعى الفنان محمد رمضان الفنان أحمد عدوية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث قال: "خالص التعازي لأسطورة الغناء الشعبي احمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
يسرا: الفنان الجميل والطيب أسطورة الغناء الشعبيكما نعت النجمة يسرا الفنان أحمد عدوية من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل والطيب أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".
تامر حسنيونعى الفنان تامر حسني الراحل أحمد عدوية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام" قائلًا: "البقاء والدوام لله نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة".
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مصطفى شعبان: أحمد عدوية نجم الأغنية الشعبيةكما نعى الفنان مصطفى شعبان أحمد عدوية من خلال حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "خالص العزاء في وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية، نجم الأغنية الشعبية، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
مي فاروق: فقدنا أسطورة الفن الشعبيونعت مي فاروق أحمد عدوية من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث قالت: " إن لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا أسطورة الفن الشعبي أستاذنا الكبير أحمد عدوية.. خالص العزاء لأسرته ولجمهوره وكل محبيه".
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محمد فؤادومن جانبه، قال محمد فؤاد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير / أحمد عدوية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".
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حمادة هلال: الله يرحمك يا عم أحمدونعاه حمادة هلال عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارزقه جنة الخلد الله يرحمك يا عم أحمد".
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مي كسابكما نعت الفنانة مي كساب عدوية عبر حسابها على "إكس" قائلة: " خالص التعازي لأسره أسطوره الغناء الشعبي الفنان الكبير أحمد عدوية إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".
وائل جسار: أحمد عدوية رمز الأغنية الشعبيةونعاه الفنان وائل جسار عبر حسابه على "إنستغرام" قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية، رمز الأغنية الشعبية المصرية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع الفني أثرت أجيالًا عديدة. ستظل أعماله خالدة في قلوب محبيه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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أيتن عامر: أحمد عدوية الفنان العظيم المحترمكما رثت الفنانة أيتن عامر الفنان أحمد عدوية عبر حسابها الشخصي على "إكس" قائلة: " خالص التعازى للفنان محمد عدوية فى وفاة والده الفنان العظيم المحترم احمد عدوية".
وأكملت: "اللهم ارحمه و اغفر له. لن انسي كلماته الرقيقة الحنونه كلما اجتمعنا اللهم اجعله من اهل الجنة بقدر ما كان جابرا للخواطر محباً للجميع".
حكيم: اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتكورثاه الفنان حكيم ببالغ الحزن والآسى عبر حسابه على "إنستغرام" قائلًا: "الله يرحمك ويغفرلك ياللي كنت السبب فى حبي للغنا، اتربيت على سماع أغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامه يا عم أحمد عدوية عمي وعم الشغلانه كلها، البقاء لله ادعوا له بالرحمه".
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رامي عياش: أسطورة الفنكما عبر الفنان رامي عياش عن بالغ حزنه لوفاة الفنان أحمد عدوية عبر حسابه على "إكس" قائلًا: " فقدنا اليوم المطرب أحمد عدوية صوتاً عظيماً وأسطورة من أساطير الفن. شرف لي أنني كنت جزءاً من عودته الكبرى بعد غياب طويل، وأننا قدمنا معاً (الناس الرايقة) واحدة من أبرز أغاني الديو في الشرق الأوسط. لن يُنسى أبداً، وستظل ذكراه حية في قلوبنا. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".
الإعلامي عمرو أديبونعى الإعلامي عمرو أديب الراحل أحمد عدوية عبر حسابه على "إكس" قائلًا:"مصر فى ابسط طرقها للتعبير قوه ناعمه جباره. رحم الله احمد عدويه".
الإعلامي عمرو الليثي: رمز الفن الأصيلونعى الإعلامي عمرو الليثي الراحل أحمد عدوية عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "خالص العزاء والمواساة في وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية، رمز الفن الأصيل وصاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".
أحمد جمالونعى الفنان أحمد جمال الراحل أحمد عدوية من خلال حسابه على "إكس" قائلًا: "البقاء لله وفاة النجم الكبير أحمد عدوية، خالص عزائي لأخويا النجم محمد عدوية ولكل أسرته ومحبيه، ربنا يرحمك ويغفرلك يا عم أحمد". يمكنكم متابعة محمد عدوية: لا أقارن نفسي بوالدي ويجب تقديم أغانٍ شعبية لا تخدش الحياء
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