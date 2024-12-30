حصاد 2024: عام مليء بالصعوبات للعائلة المالكة البريطانية ونهاية سعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - شهدت العائلة المالكة البريطانية عاماً مليئاً بالصعوبات، والتحدي، والسفر والمرض والمسؤوليات والجولات الملكية، واجهوا هبوطاً وصعوداً أكثر من مرة، وحاربوا خلاله الألم بالأمل، ومع توديع 2024، نستطيع أن نقول إن نهايته كانت إيجابية إلى حد كبير عن بدايته، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأحداث التي مرت على العائلة خلال الاثنى عشر شهراً.

يناير 2024: بداية ضبابية للعام

View this post on Instagram A post shared by ITV News Royals (@itvnewsroyals)

بداية العام كانت بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية ليست في أحسن أحوالها، في البداية بدأوا في الاختفاء عن الأنظار، ثم خرجت بعض الشائعات؛ ما أثار تكهنات كبيرة، وبعدها تم التأكيد أن الحالة الصحية للملك تشارلز، وزوجة ابنه كيت ميدلتون ليست على ما يُرام، وقبل نهاية الشهر خضع ملك بريطانيا لعملية جراحية لعلاج تضخم البروستات، وسبقته أميرة ويلز وأجرت هي الأخرى عملية جراحية في البطن.

لم تكشف بيانات القصر حينها عن التشخيص الدقيق لأي من أفراد العائلة المالكة، ولكن تم التأكيد على أن كليهما سوف يغيبان عن المهام الملكية لعدة أشهر.

ويُذكر أن الملك أجرى العملية الجراحية في مستشفى لندن وهي المستشفى نفسه التي أجرت بها كيت ميدلتون العملية وقبل إجراء العملية الخاصة به، حرص على زيارة زوجة ابنه.

فبراير: الملك يعلن إصابته بالسرطان ومسؤولية مضاعفة على الأمير ويليام

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

كشف القصر الملكي في 5 من فبراير 2024 أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان. وفي بيانٍ خاص، ذكر القصر أن الأطباء اكتشفوا أن الملك يعاني من مرض السرطان بعد العملية الجراحية التي خضع لها. وجاء في البيان ما يلي: "خلال الإجراء الطبي الأخير للملك على إثر تضخم حميد في البروستاتا، ظهرت لدى الملك أزمة صحية مستقلة تثير القلق"، وتابع بيان قصر باكنغهام: "وقد تم اكتشاف، من خلال الفحوصات التي أُجريت له أنه يعاني من أزمة صحية تم تشخيصها على أنها وجود نوع من أنواع السرطان". ولم يكشف البيان نوع السرطان الذي يعاني منه الملك أو نوع العلاج الذي تلقاه، إلا أنه رُجح وقتها أن يكون سرطان البروستات. وبدأ ملك بريطانيا رحلة علاج لشهور، وعندما بدأت تستقر حالته، عاد تدريجياً إلى مهامه الملكية.

يُذكر أن علاج الملك تشارلز مستمر وسيستمر حتى العام الجديد. وبحسب مصادر القصر، فإن علاجه يتحرك في اتجاه إيجابي، وستستمر دورة العلاج في 2025.

وفي الشهر نفسه، ونظراً لحالة الملك، تم استدعاء الأمير ويليام لتولي بعض مسؤوليات الملك، ووجد نفسه مدفوعاً إلى دور متزايد، كما قامت الملكة كاميلا والأميرة آن بمزيد من الارتباطات والجوالات.

مارس: كيت ميدلتون مصابة بالسرطان

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

في مارس لم تكن تخطت بعد العائلة المالكة البريطانية ومحبوها صدمة مرض الملك، حتى جاءت عليهم كالعاصفة إصابة كيت ميدلتون هي الأخرى بالسرطان.

وبشكلٍ مفاجئ، أطلت أميرة ويلز عبر فيديو نشرته على حساب "أمير وأميرة ويلز" في إنستغرام كشفت من خلاله أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت في الفيديو المؤثر، أن الأمر كان في البداية حالة غير سرطانية، ولكن بعد الجراحة التي خضعت لها في البطن تم اكتشاف الخلايا السرطانية في جسمها، وأشارت إلى أنها الآن في "المراحل المبكرة" من العلاج الكيميائي الوقائي، إلا أنها لم تكشف نوع السرطان المصابة به.

أبريل: المنتج الأول لميغان ماركل وسام شرف لكيت

في أبريل، بدأ الملك تشارلز يعود تدريجياً إلى واجباته العامة في أول مشاركة له منذ الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان. وزار مركز علاج السرطان في لندن، الذي تديره مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان الخيرية في المملكة المتحدة، التي كان يرعاها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

كما منح الملك تشارلز زوجة ابنه؛ كيت ميدلتون، تكريماً ووسام شرف جديدين، حيث تم الاعتراف بها بوصفها رفيقة وسام الرباط الأكثر نبلاً؛ وسام رفقاء الشرف، الذي يُعَدُّ واحداً من أعلى التكريمات الملكية في المملكة المتحدة، وبهذا التكريم، أصبحت كيت ميدلتون أول عضو في العائلة المالكة يحصل على وسام رفقاء الشرف.

وفي منتصف شهر أبريل أعلنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن المنتج الأول لعلامتها التجارية التي ظلت تُعِدُّ لها شهوراً "أمريكان ريفييرا أوركارد American Riviera Orchard"، وكان المُنتَج هو مربى عضوية.

مايو: أول بورتريه رسمي للملك تشارلز.. ورحلة نيجيريا

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)

في مايو 2024، انطلق الأمير هاري وميغان ماركل في رحلتهما إلى نيجيريا للدعوة إلى الوعي بالصحة العقلية ودعم أفراد الخدمة المصابين، وخلال رحلتهما زارا أكاديمية Wuse Lightway، وهي مدرسة تدعمها مؤسسة آرتشويل، وقاما بمشاركة الأطفال الرقص.

https://www.instagram.com/p/C68_S5iMWZg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C68_S5iMWZg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C68_S5iMWZg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي 14 من مايو، أزاح الملك تشارلز، الستار عن بورتريه جديد عبارة عن أول صورة رسمية له منذ تتويجه في مايو 2023، وقد رسم اللوحة جوناثان يو، في قصر باكنغهام، بينما تم تكليفه برسمها عام 2020 لإحياء ذكرى مرور 50 عاماً على عضوية الملك لشركة درابر في عام 2022.

يونيه: كيت ميدلتون تظهر لأول مرة منذ إعلان إصابتها بالسرطان

https://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8Pt2DrN61b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في هذا الشهر، ظهرت كيت ميدلتون ولأول مرة منذ إعلان إصابتها بالسرطان في يوم يلاد الملك الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، وانضمت لباقي أفراد العائلة بمن فيهم أسرتها المكونة من زوجها الأمير ويليام وأبنائهما الثلاثة؛ الأمير جورج، الأميرة تشارلوت والأمير لويس.

https://www.instagram.com/p/C8hINcxNFo5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hINcxNFo5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hINcxNFo5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وفي 21 من يونيه 2024، أتم الأمير ويليام عامه الـ42، وقرر أن يحتفل بشكلٍ مختلف هذا العام، واصطحب ابنه الأمير جورج، 11 عاماً، وابنته الأميرة شارلوت، 9 أعوام، وذهبا لحضور حفل المغنية العالمية تايلور سويفت، ضمن جولة Eras في إستاد ويمبلي بلندن. وشُوهد أمير ويلز، وهو يرقص وسط الحشد، حتى إنه التقط صورة خلف الكواليس مع المغنية برفقة أبنائه.

يوليو: الظهور الثاني لكيت ميدلتون

توجهت كيت ميدلتون بصحبة ابنتها الأميرة تشارلوت لنادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيت صباح يوم 14 من يوليو، لحضور نهائي فردي الرجال، في المباراة الفاصلة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس الكاراز.

وتُعَدُّ مشاركة أميرة ويلز هذه في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، هي ثاني ظهور علني لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس. وظهرت كيت، لأول مرة علناً في حفل يوم ميلاد الملك تشارلز الرسكي المعروف باسم Trooping the Color في لندن الشهر الماضي.

أيضاً في هذا الشهر، حضرت صوفي، دوقة إدنبره، الأسبوع الملكي في أسكتلندا، الذي يحتفل بالثقافة الاسكتلندية. كما أصبحت أول عضو في العائلة المالكة البريطانية يزور أوكرانيا منذ النزاعات لإظهار تضامنها مع الناجين من العنف المرتبط بالصراع.

إليكِ هذا الخبر: أفراد من العائلات الملكية يستخدمون اليد اليسرى: تعرف إليهم

أغسطس: جولة غير رسمية لكولومبيا

قام دوق ودوقة ساسكس برحلة دولية أخرى، متجهين إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد ظهورهما في كندا ونيجيريا. كانت هذه الزيارة تبدو وكأنها زيارة ملكية، ولكن بما أن الزوجين لم يعملا في العائلة المالكة حالياً؛ فقد تمت رحلة أمريكا الجنوبية التي استغرقت أربعة أيام بصفة خاصة وليست رسمية. وكان الهدف وراء هذا الحدث؛ رفع مستوى الوعي حول أضرار الإنترنت والمطالبة بإنهاء العنف ضد الأطفال.

قد ترغبين في معرفة بعد عودة الأمير هاري وميغان ماركل من كولومبيا.. حدث جديد ينتظر ابنهما الأمير آرتشي

سبتمبر: إنهاء كيت ميدلتون رحلة علاجها الكيميائي

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

في سبتمبر، نشرت الأميرة كيت ميدلتون فيديو قصيراً، وهي تستمتع بوقتها في غابة واسعة، وسط مساحات خضراء كبيرة، مع الأمير ويليام، وأبنائهما، وأعلنت من خلاله خبر إنهاء رحلة علاجها الكيميائي.

ووجهت رسالة للجمهور، كان محتواها كالتالي: "مع اقتراب الصيف من نهايته، لا أستطيع أن أصف لكم مدى الارتياح الذي أشعر به بعد أن أكملت أخيراً علاجي الكيميائي. كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا بوصفنا عائلة؛ فالحياة كما تعرفونها يمكن أن تتغير في لحظة، وكان علينا أن نجد طريقة للتنقل عبر المياه العاصفة والطريق المجهول".

وتابعت: "رحلة السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة للجميع، وخاصة أولئك الأقرب إليك؛ فإنها تجعلك أيضاً تواجه نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، ومع ذلك، فإنك تكتسب منظوراً جديداً لكل شيء. لقد ذكرني هذا الوقت أنا وويليام قبل كل شيء بالتفكير والامتنان للأشياء البسيطة والمهمة في الحياة، التي غالباً ما نعتبرها أمراً مفروغاً منه. مجرد الحب والمحبة".

قد ترغبين في معرفة: هل تعود كيت ميدلتون إلى مهامها الملكية قبل الموعد المتوقع؟

أكتوبر: الملك تشارلز أول زيارة لأستراليا بوصفه حاكماً للدولة

https://www.instagram.com/p/DBmgZxuTgRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBmgZxuTgRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBmgZxuTgRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شارك الملك تشارلز في شهر أكتوبر بأول رحلة طويلة المدى، ومتعددة البلدان، منذ تشخيص إصابته بالسرطان، إلى أستراليا وساموا، التي استغرقت 6 أيام، وكانت بصحبته الملكة كاميلا، وتُعتبر هذه أول زيارة له إلى أستراليا بوصفه حاكماً للدولة، في حين أن اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي أقيم ساموا، هو الأول الذي حضره الملك بوصفه رئيساً للكومنولث.

https://www.instagram.com/p/DAlYZhLM4vG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAlYZhLM4vG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAlYZhLM4vG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وفي الأول من أكتوبر، أعلنت الأميرة بياتريس عن حملها الثاني، من خلال بيان للقصر الملكي، عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال قصر باكنغهام في بيان: "يسعدنا الإعلان أن الأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موزي ينتظران طفلهما الثاني في أوائل العام الجديد، ليكون شقيقاً لـ وولفي، البالغ من العمر ثماني سنوات، وسيينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات"، وأضاف البيان: "لقد تم إبلاغ الملك تشارلز بالخبر، وكلتا العائلتين مسرورتان بهذا الخبر".

للمزيد من الأخبار: الملك تشارلز يصدر إعلاناً مهماً خلال الزيارة الملكية لأستراليا

نوفمبر: جوائز Earthshot لعام 2024

زار الأمير ويليام جنوب أفريقيا للمشاركة في جدول زمني متتالي من الارتباطات المتعلقة بالبيئة، وبلغت ذروتها في جوائز Earthshot لعام 2024، وحضر الحفل شخصيات بارزة مثل الممثل الأمريكي بيلي بورتر والمدافع الأسترالي عن البيئة روبرت إيروين، نجل "صائد التماسيح" الراحل ستيف إيروين. وكانت القضايا البيئية هي الموضوع الرئيسي للزيارة التي استغرقت أربعة أيام إلى البلاد، وهي القضية التي دافعت عنها ثلاثة أجيال من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك جد ويليام، الأمير فيليب، ووالده الملك تشارلز الثالث.

ديسمبر: النهاية السعيدة

https://www.instagram.com/p/DDPwAzqteCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDPwAzqteCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDPwAzqteCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كيت ميدلتون استعادت صحتها بشكلٍ كبير، وتألقت بمعطف أحمر طويل من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين "مصمم فستان زفافها"، حيث استضافت الحفل السنوي الرابع "معاً في الكريسماس"، Together at Christmas، في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، وكان موضوعه هذا العام هو الحب والتعاطف. وبعدها بأيام ظهرت العائلة المالكة البريطانية مجتمعة في الاحتفال السنوي بالكريمساس، الموافق 25 من ديسمبر، في ساندرينغهام، وتعد هذه نهاية سعيدة بالنسبة لهذا العام الصعب على العائلة.

للمزيد: الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وزوجته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».