وفاة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عن عمر 100 عام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تُوفي الرئيس الأمريكي السابق، رقم 39، للولايات المتحدة الأمريكية؛ جيمي كارتر، يوم أمس الأحد 29 من ديسمبر عن عمرٍ يناهز 100 عام. وقد أصبح كارتر في مارس 2019، أطول رئيس أمريكي عمراً، الذي تمتع أيضاً بأطول حياة بعد البيت الأبيض.

تأكيد خبر وفاة جيمي كارتر

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وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، أكد جيمس إي كارتر، ابن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر -الحائز على جائزة نوبل للسلام- خبر وفاته، قائلاً إنه تُوفي في منزله في بلينز بولاية جورجيا، كما أعلن مركز كارتر عن وفاته في منشور على X "تويتر سابقاً".

وكانت آخر مرة ظهر فيها كارتر علناً يوم وفاة زوجته روزالين كارتر، في نوفمبر 2023، عن عمر يناهز 96 عاماً. وقد كان زواجه من روزالين الذي دام 77 عاماً هو الأطول بين أي زوجين أولين.

أعلن مركز كارتر في فبراير 2023 أن الرئيس السابق قد تم نقله إلى رعاية المسنين بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، مضيفاً أنه قرر قضاء الوقت المتبقي له في المنزل مع عائلته.

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تدهور الحالة الصحية لـ جيمي كارتر

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عانى جيمي كارتر من تدهور في حالته الصحية على مدار السنوات الماضي، حيث أُصيب بالسرطان في عام 2015، لكنه ظل نشطاً بدنياً حتى التسعينيات من عمره.

في أغسطس 2015، كشف كارتر عن استئصال كتلة صغيرة من كبده، وفي ذلك الوقت اكتشف الأطباء أنه مصاب بالسرطان الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من جسده، وقد تم القضاء على السرطان في غضون أربعة أشهر، واستأنف حياته كالمعتاد.

في يوليو 2017، انهار كارتر من الجفاف في أثناء وجوده في موقع عمل منظمة هابيتات للإنسانية في كندا. في عام 2019 سقط 3 مرات، منهم مرتين في شهر أكتوبر؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بعد كسر حوضه في منزله في بلينز بولاية جورجيا. وقبلها في مايو 2019، سقط في منزله واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في وركه المكسور. وفي وقتٍ سابق أيضاً، تلقى 14 غرزة في رأسه بعد حادث آخر.

جيمي كارتر وطريقه للبيت الأبيض

جيمس إيرل كارتر الابن أو كما كان معروفاً باسم جيمي كارتر، وُلد في الأول من أكتوبر عام 1924 في بلينز، جورجيا. بعد تخرجه عام 1946 من الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند، تزوج من روزالين سميث. لدى عائلة كارتر ثلاثة أبناء، جون ويليام "جاك"، جيمس إيرل الثالث "تشيب"، ودونيل جيفري "جيف"، وابنة، إيمي لين.

بعد سبع سنوات من الخدمة ضابطاً بحرياً، عاد كارتر إلى بلينز. في عام 1962 دخل السياسة في الولاية، وبعد ثماني سنوات انتُخب حاكماً لولاية جورجيا.

أعلن كارتر ترشحه للرئاسة في ديسمبر 1974 وبدأ حملة استمرت عامين، إلى أن شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981. وقد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002 لعمله على إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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