شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية .. أنيس منصور جهر بالدفاع عنه وعبد الوهاب أخفى والان مع تفاصيل الخبر

أحمد عدوية نجم الأغنية الشعبية لم يكن طريقه مفروشا بالورود، النجم الشعبي الذي رحل قبل ساعات عانى بشدة من الهجوم على مشروعه الغنائي الفريد ولونه المختلف عن السائد في وقت ظهوره، الأمر الذي جعل أعماله تلقى الكثير من الجدل والخلاف ما بين الحكم على أغانياته بأنها تخالف الأعراف ومخلة وما بين من حكم عليها كونها لون مختلف ونوع جديد من الكلمات والموسيقى.

الكثيرون تبرؤا من أحمد عدوية وفنه ولكن استمراره ونجاحه واعتلاءه القمة جعل الكثيرين يعلنون أبوتهم له وأنهم من اكتشفوه وقدموه للجمهور، وهو رأي أنيس منصور الذي جهر به في العديد من المقالات، حيث كان يرى أن أحمد عدوية صوت شجي لكنه لا يقدر موهبته ولا يحافظ على صوته، منتقدا قيامه بالغناء وهو يدخن السجائر في الكازينوهات، معتبرا أن تلك البيئة غير صالحة للحفاظ على الصوت لما يعج به المكان من دخان، لكنه أيضا كان يرى أن أحمد عدوية موهبة كبيرة ويجب الوقوف بجوارها وتوجيهها وكان دائم الدفاع في مقالاته عن أحمد عدوية الذي عرف ساحات المحاكم مثلما عرف جمهوره صوته وميزه عن الآخرين، حيث كان عدوية دائم الاتهام بتقديم أعمال وصفت بأنها مخلة.

دافع أنيس منصور عن رأيه في أحمد عدوية في الوقت الذي أخفى فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب نفس الرأي، وهو ما كشفه أنيس منصور بنفسه، حيث قال إن الموسيقار محمد عبد الوهاب رأيه من رأي أنيس في كون عدوية صوت شجي ولكنه لا يحافظ على صوته ولكنه لا يريد إغضاب المطربين الآخرين، وهو ما أكده عدوية بنفسه في لقاء تليفزيوني مع عمرو الليثي، حيث قال إنه كان يسجل في استوديو ٤٦ وقابل الموسيقار محمد عبد الوهاب والذي عبر عن إعجابه بصوته ونصحه بالحفاظ عليه، وأخبره بأنه يحب أغنية خصر العطار بصوته.

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

كشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.....جابر الخواطر".

ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي، كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.