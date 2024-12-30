شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأبطال فيلم "الحريفة 2" نجوم سهرات رأس السنة على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد برامج قنوات المتحدة في موسم رأس السنة استضافة عدد من النجوم، حيث تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الإثنين المقبل المطربة حنين الشاطر.



وتقدم "صاحبة السعادة" خلال الحلقة سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة، حيث تشدو حنين الشاطر بالعديد من الأغاني المميزة على مسرح البرنامج.



وفي حلقة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، تقدم "صاحبة السعادة" سهرة خاصة مع أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2 (الريمونتادا)، في حديث عن العمل الذي يعرض في السينمات حاليًا وكواليسه.



ويستضيف البرنامج كلا من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح والنجوم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد وسليم الترك ونورين أبو سعدة ودونا إمام ومسعد منير.







وفي احتفالية خاصة على الهواء بمناسبة رأس السنة تحت عنوان "ليلة النجوم" "وبمشاركة أكبر شبكة مراسلين تنقل احتفالات الجماهير من شتي المحافظات علي شاشة الحياة، ويقدم الإعلامي عمرو الليثي"، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات بمناسبة رأس السنة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات علي الهواء .



ويستضيف الليثي النجم مصطفى شعبان في أجرأ حواراته وأهم اعترافاته عن عام 2024، كما يلتقي بنجمة الكوميديا ويزو في فقرة ضاحكة مليئة بالألعاب والمسابقات الطريفة.



وفي السهرة نجم الأغنية الشعبية أورتيجا الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه عبر مشواره الفني.



كما يشدو المطرب محمد شاهين بأروع أغاني زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أغنياته التي حققت انتشاراً كبيراً علي مواقع التواصل الاجتماعي.