شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرى: عملية الإنتاج مدارس مختلفة وأعمل منذ 29 عامًا وما زلت أتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد سري، مدير المشروعات في شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، عن كواليس عملية التصوير بين الأعمال المختلفة من نوعية الدراما والسينما والإعلانات، قائلاً: "مهنة الإنتاج مدارس مختلفة وملهاش قاعدة ثابتة، وقسم الإنتاج داخل معهد السينما مختلفة تمامًا عن الحياة العملية، وكل ظروف ومدرسة لها طريقتها، والخبرة هي الى بتعلم، وأنا بعد 29 عملا في مجال الإنتاج ما زلت أتعلم".

وأضاف مدير المشروعات في شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، خلال ظهوره في بودكاست "الشغلانة" مع الزميل آسر أحمد، والذي يذاع يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365: "عملية الإنتاج ثابتة في جميع الأعمال المتمثلة في السينما والدراما والإعلانات، وتختلف كل الأعمال عن غيرها في كثير من الجوانب ولكن الإنتاج ثابت في جميعها".

وتابع "عملية الإنتاج في المسلسلات ال 15 حلقة، تصل لـ 75% من تكلفة المسلسلات من نوعية الـ 30 حلقة، وان المشروع ليس بنصف الاجر للعاملين، وبالنسبة للمشاهدين نوعية المسلسلات من 15 حلقة اسهل والطف فهي جرعة مكثفة من الدراما".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويذاع يوم الاربعاء عبر صفحات ومنصات الخليج 365 بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، ويناقش من خلاله كواليس واسرار عمليات التصوير، ويستضيف صناع السينما والدراما من مختلف المجالات.