شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة طبلة الست تحتفل بقدوم عام 2025 على مسرح الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر تزامنًا مع احتفالات السنة الميلادية الجديدة بقاعة النهر في تمام الساعة السابعة مساءً، وتقدم فرقة طبلة الست خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

وقد حدثت تطورات كثيرة في الفرقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 واحدة تشارك فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرنا لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركوا فى مهرجان الطبول والساقيه والأوبرا.

