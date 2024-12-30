شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هاشم يشارك بمسلسل "أثينا" في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر هاشم في مسلسل أثينا بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، بعد أن شارك تامر هاشم فى عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسل ريفو بجزأيه الذى عرض على منصة watch it، ومسلسل حكايات بنات وضد الكسر وسابع جار وأفلام على بابا والفيل الأزرق 2 وبنات ثانوى.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وتامر هاشم، وجنا الأشقر، وغيرهم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة فانتيتج.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي، 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وقبلها قدمت الفنانة ريهام حجاج خلال مواسم رمضان مسلسلات: جميلة عام 2023، ويوتيرن عام 2022، وكل ما نفترق في موسم 2021، لما كنا صغيرين عام 2020.