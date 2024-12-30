شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 4 أفلام للنجم خالد النبوي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض 4 أفلام للنجم خالد النبوى، خلال فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهم "المواطن، المهاجر، الديلر، يوم وليلة"، وعرض المهاجر عام 1994 وعرض الديلر عام 2010 وعرض المواطن عام 2012 و عرض يوم وليلة عام 2020، ويكرم النجم خالد النبوى في الدورة الـ 14، والدورة باسم الراحل نور الشريف والاحتفاء بمئوية شكري سرحان.

وتشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوى، المخرج مجدى أحمد على، و المخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال و المخرج إبراهيم شداد من السودان و المخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، و الممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد و الناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب و الناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، و أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق و مني الصبان و هشام جمال".

وإهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.